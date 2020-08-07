9-летняя дочь Ани Лорак растет копией своего отца: турецкая красавица
Певица Ани Лорак редко делится в Сети деталями своей личной жизни.
Сейчас Ани вместе с Софией наслаждается отдыхом на одном из побережий Греции. Семью не испугала даже не уходящая на спад пандемия коронавируса.
На своей странице в Инстаграм Лорак активно делится фотографиями с отдыха. Звезда радует публику не только снимками в ярких нарядах, но и редкими кадрами с дочкой.
Самые сладкие минуты жизни с родными и любимыми,- пишет Ани.
Нашлись и такие поклонники Ани, которые отметили, что София становится просто удивительно похожей на своего отца Мурата Налчаджиоглу.
Напомним,