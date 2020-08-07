9-летняя дочь Ани Лорак растет копией своего отца: турецкая красавица

Певица Ани Лорак редко делится в Сети деталями своей личной жизни.

В семье Ани Лорак подрастает замечательная дочка София. В своей наследнице певица души не чает, делая все возможное, чтобы она росла счастливой.

Сейчас Ани вместе с Софией наслаждается отдыхом на одном из побережий Греции. Семью не испугала даже не уходящая на спад пандемия коронавируса.

На своей странице в Инстаграм Лорак активно делится фотографиями с отдыха. Звезда радует публику не только снимками в ярких нарядах, но и редкими кадрами с дочкой.

Самые сладкие минуты жизни с родными и любимыми,

- пишет Ани.

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak

В комментариях к фото подписчики Лорак не скупятся на комплименты, отмечая, что из смешной девочки София с каждым годом превращается в настоящую турецкую красавицу.

Нашлись и такие поклонники Ани, которые отметили, что София становится просто удивительно похожей на своего отца Мурата Налчаджиоглу.

Напомним,