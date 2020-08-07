Группа Время и Стекло устроили экстремальное выступление на Майдане в окружении полицейских
7 августа 2020 12:05
Группа Время и Стекло
пресс-служба канала Украина
Группа Время и Стекло исполнила свой "Last Dance" прямо на Майдане Независимости. Импровизированная сцена на колесах в окружении полицейских машин ездила по главной улице Киева, даря людям яркие эмоции.
Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински: Лиза Доронько открыла магазин, сняла клип и пыталась соблазнить ХолостякаСпециально для съемок грандиозного шоу «З Днем народження, Україно!», которое канал «Украина» покажет 24 августа в 20:00, группа «Время и Стекло» взобралась на декорированную движущуюся сцену, чтобы исполнить свой новый хит. Артисты признались, подобное для них было в новинку, но не смотря на экстремальные ощущения, они счастливы получить такой опыт.
День независимости мы всегда праздновали здесь, на Майдане Независимости. Но поскольку сейчас такой возможности нет – для нас этот номер – большое событие, как и для всех людей, которые гуляют на площади сегодня! – признается участник группы «Время и Стекло» Позитив на съемочной площадке канала «Украина». – Да, было немного сложно, сцена шаталась, а нас было больше 6-ти человек вместе с балетом. Но это незабываемый опыт и эмоции.
Можно сказать, что я в полном, дичайшем восторге! Огромное спасибо режиссеру Лене Коляденко за такую задумку – это гениально! – комментирует Надя Дорофеева. – У нас суперэкстремальное выступление, потому что мы на передвижной сцене, едут машины, отвлекаемся на людей – классные ощущения! Оно того стоит! Мне кажется, это один из лучших наших номеров, потому что таких эмоций мы давно не испытывали.
Читайте такжеВеликі Вуйки. Вдома краще: Надежда Мейхер рассказала о новых образах, интимных сценах и других подробностях съемокКак сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Настя Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника, Тины Кароль, Michelle Andrade, Александра Пономарева, Макса Барских, Оли Поляковой, TAYANNA, DZIDZIO, групп MOZGI и KADNAY. Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.
Напомним,