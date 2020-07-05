TAYANNA впервые рассказала о романе бывшего мужа с Ани Лорак: Это его новая семья

5 июля 2020 00:25 Юлия Крутиева
TAYANNA впервые рассказала о романе бывшего мужа с Ани Лорак: Это его новая семья
Певица Ани Лорак
instagram.com/anilorak

Год назад в СМИ появилась информация о новом романе Ани Лорак.

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Публика догадывалась, что новым возлюбленным певицы является бывший муж Татьяны Решетняк (TAYANNA) – саунд-продюсер Егор Глеб. Однако официально Ани Лорак не подтверждала эти отношения.

Разговорить удалось Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь" певицу TAYANNA. Женщина подтвердила, что у Каролины, по иронии судьбы ее землячки, и Егора – роман, более того, пара проживает вместе.

Он не крутил, он крутит роман и дальше. Они живут вместе, – рассказывает артистка. – Я все знаю. Он общается с сыном. Сын к нему звонит, правда, редко, потому что он от него отвык. Но когда он в Киев приезжает, мы видимся. Можем вместе пообедать, поужинать, это не есть табу.

Ани Лорак и Егор Глеб / instagram.com/anilorak

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Также телеведущая решила расспросить певицу, знает ли сын об отношениях отца с другой женщиной. На что TAYANNA ответила утвердительно. Более того, мужчина предлагал сыну поехать с ним и познакомиться с новой семьей. Однако мальчик отказался.

Сын знает абсолютно все, – говорит TAYANNA. – Когда Егор приезжал, он говорил сыну: "Давай я тебя заберу с собой на пару недель, познакомлю тебя с Софией - дочкой Ани Лорак". Я его отпускала, говорила: "Если хочешь, то езжай к отцу. Потому что это его новая семья. И ты имеешь полное право тоже с ним находиться, точно так же как и ты со мной". Но он не очень горел желанием куда-то с отцом лететь, и мне сын сам говорит: "Мам, я же с отцом вижусь очень редко, он мне как не отец, а тот, кто меня сделал". И он все это понимает, говорит: "Я хочу тебя беречь, хочу быть с тобой. А если я уеду – ты останешься одна. Кто будет за тобой смотреть и охранять?"

Ани Лорак с дочкой Софией / instagram.com/anilorak

А вот на вопрос Кати Осадчей, возможно ли домашнее насилие в новой семье Егора Глеба, собственно, из-за чего певица и развелась с супругом, TAYANNA ответила, что не в курсе. Чужая семья - потемки. Возможно, там все по-другому, может Егор изменил свое отношение к женщинам, вырос.

Напомним,

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