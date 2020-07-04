Телеведущая Маричка Падалко призналась, как держит себя в форме: Не ем пустых калорий

4 июля 2020 17:00 Катерина Даниленко
Телеведущая Маричка Падалко призналась, как держит себя в форме: Не ем пустых калорий

Звезда ТСН Маричка Падалко последние пять лет очень серьезно относится к рациону своего питания.

Телеведущая откровенно рассказала, как ей удается выглядеть всегда на высоте. Женщина придерживается определенного режима питания и ведет активный образ жизни. Также Падалко отказалась от сахара и еды, которая не несет пользы организму.

Я стараюсь есть два раза в день, максимум трижды. Интервал питания у меня помещается в промежуток 8 часов. На завтрак я очень люблю кушать яйца и салат. Мне удобно заканчивать есть в районе пяти часов. На ужин, обычно, вновь салат и какой-то белок. Или кусочек мяса, приготовленный на пару или на гриле, или рыба, или опять-таки яйца,
‒ заявляет знаменитость.

Телеведущая Маричка Падалко / социальная сеть Instagram

Большой слабостью журналистки являются зеленые яблоки «Ренет Симиренко». Их она старается есть в первой половине дня.

Для меня вредно, это начать вечером, когда это категорически не рекомендуется, кушать зеленые яблоки. Потому что я их очень люблю, я всю семью приучила именно к сорту Симиренко. Их мои дети также считают очень сладкими. Я стараюсь их есть в первой половине дня. Но если у меня срыв, я могу позволить себе пару яблок съесть и вечером,
‒ делится Маричка.

От сладкого звезде трудно удержатся, но она может побаловать себя в виде исключения. Например, ломтиком горького черного шоколада, в котором не менее 85% какао:

Для меня еда, как для всех, это искушение, но я стараюсь превратить ее из развлечения в лекарство, которое делает меня сильнее и здоровее.

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К слову, ведущая очень любит готовить. В своем микроблоге она часто делится рецептами простых и изысканных блюд, однако отмечает, что эти вкусности готовит для детей и мужа, а себя может побаловать лишь иногда.

Напомним,

Телеведущая Маричка Падалко / социальная сеть Instagram
 

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