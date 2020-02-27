День рождения Егора Гордеева: Маричка Падалко сравнила детское фото ведущего с британским принцем Уильямом

Сегодня, 27 февраля, популярному телеведущему утренней программы Сніданок з 1+1 и завидному холостяку Егору Гордееву исполнилось 30 лет.

Почти три года подряд Егор в паре с Нелей Шовкопляс ведет Сніданок з 1+1 и пробуждает тысячи украинцев. И день рождения - не исключение. Даже в этот особый день Егор с радостью начал эфир, чтобы настроить всех зрителей на новое продуктивное утро.

Но ведущий не подозревал, что коллеги подготовили для него сюрприз - особое поздравление от мамы Егора - Елены Ивановны - и его любимца Джума.

Мама Гордеева рассказала, что в детстве Егор был смешным ребенком, много шутил, всегда приветствовал ее с 8 Марта и другими праздниками, хорошо учился и никогда не был ленивым, достигал своих целей.

Кроме этого, Елена Ивановна раскрыла детский секрет Егора о том, что он в детстве мечтал стать принцем.

Также к поздравлениям присоединился любимец Егора - лабрадор Джум, который «рассказал», что у него замечательный и странный хозяин, поскольку ведущий его выгуливает в 4 утра, возит с собой на работу, где поет, танцует и готовит.

К концу прямого эфира в студию завезли 7-килограммовый торт, на котором были изображены детские фото именинника, их заранее прислала мама Гордеева. Егор был приятно удивлен, ведь некоторые фотографии он уже давно не видел.

Ведущий разделил праздничный торт с командой Сніданка и с гостями студии, которые приехали из разных городов Украины.

«Это фото того периода, когда я занимался профессионально плаванием», - прокомментировал Егор одну из своих фотографий.

Ведущая ТСН Маричка Падалко, которая тоже присутствовала в студии Сніданка, отметила, что на этой фотографии ведущий похож на британского принца Уильяма.

«А это Осман. Когда я был ребенком-подростком, это была моя первая сознательная собака. Мы с Османом были друзья, и пес меня воспринимал как своего младшего брата», - продолжил комментировать свои фото Егор.

«Это фото, где мы отдыхаем с родителями. Я подросток, мне здесь где-то лет 12-13».

«А это студенческая фотография».

«Эту фотографию я вообще обожаю. Мне еще здесь даже года нет. Я Маричке говорил, что не умею принимать поздравления и мне так неловко. Но, если откровенно, мне очень приятно».

Все мы знаем, что 30 лет - это новый этап в жизни каждого человека. И Егор Гордеев решил рассказать о своих планах на будущее.

«Хочу сделать кругосветное путешествие. Успеть поучиться за рубежом. А там может и все, как у людей - семья, машина))», - прокомментировал именинник.