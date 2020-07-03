Холостяк-10: стало известно, с кем встречается Макс Михайлюк

3 июля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Холостяк-10: стало известно, с кем встречается Макс Михайлюк
Холостяк-10: стало известно, с кем встречается Макс Михайлюк
instagram.com/flymax305

На финальном пост-шоу реалити Холостяк-10 телезрители узнали, что Макс Михайлюк и Даша Ульянова не вместе.

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И если спустя полгода после окончания съемок проекта "Холостяк-10" Даша Ульянова находится в поисках своей любви, то про главного героя шоу такого не скажешь. Сердце пилота несвободно.

Несколько дней назад Макс в разговоре с участницей проекта Олей Виноградовой признался, что встречается с девушкой. Однако не назвал имени и не поделился никакими другими подробностями.

Но тайное становится явным. Как поклонники и предполагали, "проведя расследование в Сети", новой пассией Михайлюка оказалась украинская топ-модель из Днепропетровской области Дарья Хлистун.

Ранее девушка появлялась на совместных снимках с Максом и друзьями. Но тогда для фото мужчины поменялись своими женщинами, чтобы не рассекречивать новообразовавшуюся пару.

Макс Михайлюк с друзьями / instagram.com/grisha_reshetnik

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Теперь же сама Дарья опубликовала в Инстаграм-сториз фотографию с пилотом. Знойная красотка позировала в обнимку с Максом на одном из пляжей Одессы – родного города Михайлюка.

Вряд ли стоит говорить о том, что Дарья и Макс просто друзья. Скорее всего Хлистун именно та девушка, которая завоевала сердце Холостяка. Ну что же, будем ждать официального подтверждения от пары.

Дарья Хлистун и Макс Михайлюк/instagram.com/dasha_khlystun_

Напомним,

 

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