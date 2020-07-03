Холостяк-10: стало известно, с кем встречается Макс Михайлюк
На финальном пост-шоу реалити Холостяк-10 телезрители узнали, что Макс Михайлюк и Даша Ульянова не вместе.
Несколько дней назад Макс в разговоре с участницей проекта Олей Виноградовой признался, что встречается с девушкой. Однако не назвал имени и не поделился никакими другими подробностями.
Но тайное становится явным. Как поклонники и предполагали, "проведя расследование в Сети", новой пассией Михайлюка оказалась украинская топ-модель из Днепропетровской области Дарья Хлистун.
Ранее девушка появлялась на совместных снимках с Максом и друзьями. Но тогда для фото мужчины поменялись своими женщинами, чтобы не рассекречивать новообразовавшуюся пару.
Вряд ли стоит говорить о том, что Дарья и Макс просто друзья. Скорее всего Хлистун именно та девушка, которая завоевала сердце Холостяка. Ну что же, будем ждать официального подтверждения от пары.
Напомним,
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