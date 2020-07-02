Экс-бойфренд Юлии Панковой подарил ей звезду с неба

2 июля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Экс-бойфренд Юлии Панковой подарил ей звезду с неба
Ревизор Юлия Панкова
пресс-служба Нового канала

Чтобы сделать сюрприз, особой причины не требуется. Об этом знают все. А вот если повод есть, то приятные неожиданности просто обязательны.

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Специально ко Дню сюрприза ведущие Нового канала вспомнили, какие приятности им делали по поводу и без. И чем они сами радовали своих родных.

Например, для ведущей «Ревизора» Юлии Панковой сделали особенный сюрприз. В студенческие годы экс-бойфренд девушки подарил ей звезду с неба. И это не в переносном смысле, а в буквальном.

Я тогда встречалась с одним парнем. И всегда получала от него интересные подарки, – говорит Панкова. – На 14 февраля он меня поразил. Только представьте, подарил мне звезду. И да, звезду на небе. У меня даже есть все документы, подтверждающие, что я ее владелица. Теперь чувствую себя Маленьким принцем! (улыбается).

Отметим, вчера Юлия Панкова сообщила, что развелась со своим супругом. Решение было обоюдным и взвешенным. Сейчас сердце главного Ревизора страны свободно.

Напомним,

 

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