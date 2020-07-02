MONATIK и его жена трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы: Люблю больше жизни
Вчера, 1 июля, в семье Дмитрия Монатика был праздник.
В честь пятой годовщины со дня свадьбы Ирина и Дмитрий опубликовали на своих страницах в социальных сетях трогательное поздравление, адресованное друг другу. Публикации супруги сопроводили фотографией, где запечатлена их мини-копия в виде кукол.
Сегодня V лет нашему законному союзу с моей восхитительной I.V., а уж незаконному сколько... – пишет в Сети Дмитрий. – Как и в первый день смотрим вверх, мечтаем ещё мощнее... как и в первый день люблю Тебя больше жизни, моя Ирина. Как и в первый день, благодарю за эти чувства, эмоции и крылья! А за пацанов, наших, боготворю и фанатею!!!
Люблю тебя, мужчина моей мечты, мой лучший друг и лучший папа, – пишет в Инстаграм Ирина Монатик. – Мечтаю встретить бриллиантовую свадьбу вместе. Деревянная уже позади!
Отметим, Дмитрий и Ирина познакомились в столице, хотя оба из Луцка. Знакомство произошло в компании их общей подруги, которая сейчас является крестной мамой старшего сына пары.
Напомним,
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