MONATIK и его жена трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы: Люблю больше жизни

2 июля 2020 16:10 Юлия Крутиева
MONATIK и его жена трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы: Люблю больше жизни
MONATIK с супругой Ириной
instagram.com/monatik_official

Вчера, 1 июля, в семье Дмитрия Монатика был праздник.

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Ровно 5 лет назад мультиартист MONATIK и Ирина Демичева (ныне фамилия Монатик - прим. ред.) связали себя узами брака. 5 лет счастливой семейной жизни, за время которой у пары родилось двое замечательных сыновей – Платон и Даниил.

В честь пятой годовщины со дня свадьбы Ирина и Дмитрий опубликовали на своих страницах в социальных сетях трогательное поздравление, адресованное друг другу. Публикации супруги сопроводили фотографией, где запечатлена их мини-копия в виде кукол.

Подарок Монатику и его супруге на годовщину свадьбы / instagram.com/monatik_official

Сегодня V лет нашему законному союзу с моей восхитительной I.V., а уж незаконному сколько... – пишет в Сети Дмитрий. – Как и в первый день смотрим вверх, мечтаем ещё мощнее... как и в первый день люблю Тебя больше жизни, моя Ирина. Как и в первый день, благодарю за эти чувства, эмоции и крылья! А за пацанов, наших, боготворю и фанатею!!!

Подарок Монатику и его супруге на годовщину свадьбы / instagram.com/monatik_official

Люблю тебя, мужчина моей мечты, мой лучший друг и лучший папа, – пишет в Инстаграм Ирина Монатик. – Мечтаю встретить бриллиантовую свадьбу вместе. Деревянная уже позади!

Отметим, Дмитрий и Ирина познакомились в столице, хотя оба из Луцка. Знакомство произошло в компании их общей подруги, которая сейчас является крестной мамой старшего сына пары.

Напомним, 

 

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