MONATIK впервые рассказал о свадьбе с любимой: Были я и Иришка
Приоткрыть занавес личной жизни мультиартист MONATIK решился лишь несколько лет назад. В интервью музыкант начал отвечать на вопросы о семье, а в Instagram публиковать совместные кадры с возлюбленной и детьми.
В нас свадьба была на двоих: я и Иришка. Я очень боюсь вот вставать, тосты говорить и все эти моменты. Это точно не наше. Мы вдвоем отпраздновали. Мы расписались, пошли в ресторан, заказали что-то такое, что никогда себе не позволяли. Классно посидели, посмеялись. Я не могу сказать, что что-то изменилось, я в принципе уже тогда чувствовал ее близким человеком,‒ начал свой рассказ исполнитель.
Где-то куда-то поехать и все-таки отпраздновать, возможно, юбилей, это было бы круто. Это будет через два года. Сейчас у нас восемь лет совместной жизни,‒ откровенничает Дима.
Напомним,