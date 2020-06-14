MONATIK впервые рассказал о свадьбе с любимой: Были я и Иришка

14 июня 2020 19:00 Катерина Даниленко
MONATIK впервые рассказал о свадьбе с любимой: Были я и Иришка
Певец Дима Монатик
социальная сеть Instagram

Приоткрыть занавес личной жизни мультиартист MONATIK решился лишь несколько лет назад. В интервью музыкант начал отвечать на вопросы о семье, а в Instagram публиковать совместные кадры с возлюбленной и детьми.

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На днях в откровенном разговоре с Катей Осадчей певец впервые рассказал о дне, когда женился. Оказывается, случилось это восемь лет назад. На церемонии присутствовали только он и его возлюбленная Ирина.

Дима Монатик с сыновьями Даней и Платоном / социальная сеть Instagram

В нас свадьба была на двоих: я и Иришка. Я очень боюсь вот вставать, тосты говорить и все эти моменты. Это точно не наше. Мы вдвоем отпраздновали. Мы расписались, пошли в ресторан, заказали что-то такое, что никогда себе не позволяли. Классно посидели, посмеялись. Я не могу сказать, что что-то изменилось, я в принципе уже тогда чувствовал ее близким человеком,
‒ начал свой рассказ исполнитель.

Дима Монатик с женой Ириной / социальная сеть Instagram

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34-летний музыкант не исключает, что громкие гуляния все же могут быть на юбилей пары. Через два года они отпразднуют оловянную свадьбу.

Где-то куда-то поехать и все-таки отпраздновать, возможно, юбилей, это было бы круто. Это будет через два года. Сейчас у нас восемь лет совместной жизни,
‒ откровенничает Дима.

Напомним,

 

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