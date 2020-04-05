MONATIK рассказал о карантинных буднях с сыновьями
В арсенале артиста еще много детских игр, так что мальчишкам скучать не придется.
Дима устраивает мальчикам интересные эстафеты, чтобы их времяпровождения было не скучным и разнообразным. 4-летний Даниил и 3-летний Платон с удовольствием активно проводят время с отцом в пределах загородного дома.
Мы строим дома из диванов, переворачиваем все с пацанами. Мы придумываем какие-то эстафеты, выкладываем игрушки и перебегаем их на время,– делится артист.
Мальчишки, не смотря на маленький возраст, уже освоили батут и даже научились делать трюки.
При чем у нас уже есть один ритм. Они уже делают некоторые трюки. Старший уже почти научился стоять на голове. Сейчас у него уже будет второй уровень – учиться стоять на руках. А после этого можно уже делать очень классные вещи. Я ему даю то, что я могу показать и что ему может быть интересно,– откровенничает певец.
Мне читали все время. Я слушал и верил в добро, что happy end всегда есть, потому что сказки именно это воспитывают. Я очень хочу, чтобы они тоже понимали, что добро есть, его нужно дарить и тогда оно будет возвращаться к тебе.
Напомним,