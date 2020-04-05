MONATIK рассказал о карантинных буднях с сыновьями

5 апреля 2020 12:00 Катерина Даниленко
MONATIK рассказал о карантинных буднях с сыновьями
Мультиартист MONATIK
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В арсенале артиста еще много детских игр, так что мальчишкам скучать не придется.

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Насыщенный график мультиартиста Димы Монатика далеко не всегда позволял ему много времени уделять своей семье. Так что внезапную самоизоляцию знаменитость расценивает как подарок. Сейчас исполнитель все свое время посвящает супруге и сыновьям.

Дима устраивает мальчикам интересные эстафеты, чтобы их времяпровождения было не скучным и разнообразным. 4-летний Даниил и 3-летний Платон с удовольствием активно проводят время с отцом в пределах загородного дома.

Мы строим дома из диванов, переворачиваем все с пацанами. Мы придумываем какие-то эстафеты, выкладываем игрушки и перебегаем их на время,
– делится артист.

Мальчишки, не смотря на маленький возраст, уже освоили батут и даже научились делать трюки.

При чем у нас уже есть один ритм. Они уже делают некоторые трюки. Старший уже почти научился стоять на голове. Сейчас у него уже будет второй уровень – учиться стоять на руках. А после этого можно уже делать очень классные вещи. Я ему даю то, что я могу показать и что ему может быть интересно,
– откровенничает певец.

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Также Дима добавил, что и о книгах они не забывают. Певец ежедневно читает им перед сном «Страшилу из страны Оз»:

Мне читали все время. Я слушал и верил в добро, что happy end всегда есть, потому что сказки именно это воспитывают. Я очень хочу, чтобы они тоже понимали, что добро есть, его нужно дарить и тогда оно будет возвращаться к тебе.

Напомним,

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