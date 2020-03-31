День рождения MONATIKа: М1 подготовил спецпроект и покажет его стадионное шоу

День рождения MONATIK: М1 подготовил спецпроект и покажет его стадионное шоу

Оставайся дома — и празднуй, танцуя, вместе с главным музыкальным каналом страны!

Автор резонансных танцевальных хитов, которые вдохновляют танцевать даже тех, кто раньше не умел танцевать. “Певец года” по версии “M1 Music Awards. П’ять”, мультиартист, композитор, саундпродюсер и главный мечтатель украинской музыкальной сцены! 1 апреля MONATIK будет праздновать свой день рождения. Телеканал М1 приглашает присоединиться к этому позитивному событию!

Начиная с 19:30, смотри специальный проект “MONATIK. РИТМОLOVE”. Советуем делать его погромче, потому что, кроме интересной информации об артисте-феномене, он будет включать в себя все его клипы.

День рождения MONATIK: М1 подготовил спецпроект и покажет его стадионное шоу / пресс-служба

В 20:00 ловите ритм вместе со стадионным шоу MONATIK “LOVE IT ритм” — знаковым событием для украинской музыкальной индустрии. Сольное шоу исполнителя на центральной арене Украины — НСК “Олимпийский”, который тогда посетило более 60 тысяч человек — навсегда вошло в историю. Впервые артист “made in Ukraine” подготовил шоу такого масштаба!

1 апреля, 19:30 — спецпроект “MONATIK. РИТМОLOVE”

1 апреля, 20:00 — шоу “LOVE IT ритм”