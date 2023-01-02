Усі частини «Сам удома», «Хто в домі «тато»?», «Нікчемний Я» – насолоджуємося зимовими святами з ТЕТ

2 января 2023 15:36 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Усі частини «Сам удома», «Хто в домі «тато»?», «Нікчемний Я» – насолоджуємося зимовими святами з ТЕТ
Усі частини «Сам удома», «Хто в домі «тато»?», «Нікчемний Я» – насолоджуємося зимовими святами з ТЕТ
Пресслужба

У святковий тиждень ТЕТ покаже легендарні стрічки, які подарують гарний настрій і тепло.

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З 2 по 8 січня на телеканалі ТЕТ щодня показуватимуть найкращі та найулюбленіші фільми та мультики, аби зарядити настроєм зимових свят і підтримати бойовий дух: «Сам удома», «Сам удома–2», «Сам удома–3», «Сам удома–4», «Сам удома–5: Святкове пограбування», «Хто в домі «тато»?», «Хто в домі «тато»?–2», «Пережити Різдво», «Нікчемний Я», «Нікчемний Я–2», «Нікчемний Я–3», «Лемоні Снікет: 33 лиха», «Проблемна дитина», «Проблемна дитина–2».

А ще в ефірі телеканалу в будні дивіться найцікавіші шоу: відоме інфотейнмент шоу «Життя відомих людей» (об 11:00) про життя знаменитостей і народних героїв; популярне релокейт реаліті-шоу «Любий, ми переїжджаємо» (о 12:00). А також з понеділка по четвер серіал «Одного разу під Полтавою» (о 15:00) про неймовірне життя Юрчика та Яринки.

У пʼятницю з 18:00 сміємося на заздрість ворогові з Благодійним концертом «Вечірнього Кварталу».

Різдво почнеться о 8:00 зі святковим «Сніданком з 1+1», а вечір о 22:50 проведемо з унікальним проєктом «Ти не один» різдвяним вечором з виступами найвідоміших українських зірок, які будуть поєднані з теплими розмовами з героями нового часу – волонтерами, представниками культурного та волонтерського фронтів.

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