Говорить вся країна: канал «1+1» працює над виробництвом ток-шоу

Телеканал «1+1» працює над виробництвом ток-шоу під назвою «Говорить вся країна». У форматі журналістського розслідування автори проєкту розкриватимуть деталі подій, які викликали суспільний резонанс.

За допомогою сюжетів, героїв та свідків крок за кроком проявлятимуться нові факти кейсів, які сколихнули всю країну. Кожний випуск будуватиметься довкола однієї історії із життя героя проєкту. Місія ток-шоу «Говорить вся країна» – віднайти правду та встановити справедливість в найскладніших життєвих ситуаціях, навіть в умовах воєнного часу.

Виробництвом ток-шоу «Говорить вся країна» займатиметься команда продюсера Акіма Галімова на 1+1.

Війна все оголила, і речі, які раніше здавалися важливими, перестали такими бути. Натомість на перший план вийшли загальнолюдські цінності та справедливість. Ток-шоу «Говорить вся країна» – це майданчик, де ми шукатимемо відповіді на складні питання, а це дуже важка задача. Наш проєкт – це класичне вечірнє ток-шоу, але за видимою простотою є важлива місія та надскладний технологічний процес виробництва, – каже керівник Управління виробництва та продюсер проєкту Акім Галімов. – Із пошуком відповідей нам допоможе ведучий проєкту. Він має глибину і харизму, глядачі люблять його саме за те, що він щиро занурюється у людські проблеми і намагається зрозуміти, допомогти, підтримати, дати точку опори. Я впевнений, що з його появою в ефірі 1+1 у наших глядачів зʼявиться ще один друг, надійне плече, на яке можна спертися у ці важкі часи.

Ведучим ток-шоу стане відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов.

Кожній людині наразі вкрай важливо бути почутою і зрозуміти, що вона не одна. Зараз це питання постало особливо гостро – саме тому ми маємо допомагати знаходити рішення у будь яких ситуаціях. Герой приходить до нас, аби поділитися своєю проблемою, а ми допомагаємо зрозуміти, що із будь-яких обставин можна знайти вихід. Найголовніша мета нашої роботи – підставити плече, допомогти людині подивитися на себе збоку. А допомогти можна тільки тому, хто прагне змін, хто не боїться відпрацьовувати свої помилки, визнаючи їх, – каже Олексій Суханов.

Нагадаємо, що Олексій Суханов – тележурналіст та радіоведучий. Незважаючи на російське походження, у 2014 році він остаточно переїхав до Києва, підтримавши Україну та європейські цінності. За кілька років вивчив українську мову та у 2019 році отримав українське громадянство. Із початком повномасштабного вторгнення виступив із засудженням російської агресії та вступив до київського ТРО.