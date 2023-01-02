Говорить вся країна: канал «1+1» працює над виробництвом ток-шоу

2 января 2023 15:20 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Говорить вся країна: канал «1+1» працює над виробництвом ток-шоу
Говорить вся країна: канал «1+1» працює над виробництвом ток-шоу
Пресслужба

Телеканал «1+1» працює над виробництвом ток-шоу під назвою «Говорить вся країна». У форматі журналістського розслідування автори проєкту розкриватимуть деталі подій, які викликали суспільний резонанс.

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За допомогою сюжетів, героїв та свідків крок за кроком проявлятимуться нові факти кейсів, які сколихнули всю країну. Кожний випуск будуватиметься довкола однієї історії із життя героя проєкту. Місія ток-шоу «Говорить вся країна» – віднайти правду та встановити справедливість в найскладніших життєвих ситуаціях, навіть в умовах воєнного часу. 

Виробництвом ток-шоу «Говорить вся країна» займатиметься команда продюсера Акіма Галімова на 1+1.

Війна все оголила, і речі, які раніше здавалися важливими, перестали такими бути. Натомість на перший план вийшли загальнолюдські цінності та справедливість. Ток-шоу «Говорить вся країна» – це майданчик, де ми шукатимемо відповіді на складні питання, а це дуже важка задача. Наш проєкт – це класичне вечірнє ток-шоу, але за видимою простотою є важлива місія та надскладний технологічний процес виробництва, – каже керівник Управління виробництва та продюсер проєкту Акім Галімов. – Із пошуком відповідей нам допоможе ведучий проєкту. Він має глибину і харизму, глядачі люблять його саме за те, що він щиро занурюється у людські проблеми і намагається зрозуміти, допомогти, підтримати, дати точку опори. Я впевнений, що з його появою в ефірі 1+1 у наших глядачів зʼявиться ще один друг, надійне плече, на яке можна спертися у ці важкі часи.

Ведучим ток-шоу стане відомий журналіст та телеведучий Олексій Суханов. 

Кожній людині наразі вкрай важливо бути почутою і зрозуміти, що вона не одна. Зараз це питання постало особливо гостро – саме тому ми маємо допомагати знаходити рішення у будь яких ситуаціях. Герой приходить до нас, аби поділитися своєю проблемою, а ми допомагаємо зрозуміти, що із будь-яких обставин можна знайти вихід. Найголовніша мета нашої роботи – підставити плече, допомогти людині подивитися на себе збоку. А допомогти можна тільки тому, хто прагне змін, хто не боїться відпрацьовувати свої помилки, визнаючи їх, – каже Олексій Суханов.

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Нагадаємо, що Олексій Суханов – тележурналіст та радіоведучий. Незважаючи на російське походження, у 2014 році він остаточно переїхав до Києва, підтримавши Україну та європейські цінності. За кілька років вивчив українську мову та у 2019 році отримав українське громадянство. Із початком повномасштабного вторгнення виступив із засудженням російської агресії та вступив до київського ТРО.

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