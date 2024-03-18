Говорить вся країна випуск від 11.03.2024 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: історія про зниклу 17-річну дівчинку Аліну з Волині. Вона немов розчинилася у повітрі. Понад тисячу людей шукають дівчину вдень і вночі. Пошуками керує сам начальник місцевої поліції. За день після зникнення, за 7 кілометрів від місця відпочинку знайшли пальто, пояс і кофту Аліни. Підозріло, бо речі були напрочуд чисті й охайно складені. Останніми дівчину бачили четверо молодиків, з якими вона відпочивала. Що ж сталося з 17-річною Аліною? Вона втекла чи, можливо, її вбили? Дивіться онлайн Говорить вся країна новий сезон випуск від 11.03.2024.
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