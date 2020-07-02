Від пацанки до панянки-4: победительница проекта получила роль в сериале

Женя Мазур рассказала о своем первом актерском опыте.

Уже совсем скоро, 27 июля, Новый канал представит зрителям первый веб-сериал собственной разработки. Проект получил название «FAKE». Он расскажет о фальшивой жизни через фильтры в Instagram , покажет контраст между реальной жизнью и той красивой картинкой, которую мы транслируем в мир с помощью социальных сетей.

Так, в новом проекте появится Женя Мазур, победительница реалити «Від пацанки до панянки-4». После завершения учебы в Школе леди ее жизнь круто изменилась. Она бросила наркотики, помирилась с мамой и занялась блогерской деятельностью. А теперь решила освоить актерскую профессию.

Победительница проекта «Від пацанки до панянки-4» Женя Мазур / пресс-служба Нового канала

В веб-сериале «FAKE» Женя Мазур сыграла эпизодическую роль. Девушка призналась, что сразу же согласилась на предложение и буквально примчалась на съемочную площадку.

Когда мне предложили сняться в новом веб-сериале Нового канала, я сразу согласилась, – рассказала победительница «Від пацанки до панянки». – Я люблю такие вещи, всегда хотела попробовать себя в актерской профессии. Уверена, что скоро меня пригласят на главную роль.

Победительница проекта «Від пацанки до панянки-4» Женя Мазур / пресс-служба Нового канала

Женя Мазур также отметила, что хотела бы получить больше слов, но для первого киноопыта все было просто идеально. Кроме того, ей так понравилась атмосфера на съемочной площадке, что она всерьез задумалась об актёрской карьере.

Съемки в сериале «FAKE» мне очень понравились. Это что-то новое для меня. Да, под прицелами камер я оказалась не впервые. Но съемки в реалити «Від пацанки до панянки» и съемки в сериале – абсолютно разные вещи. На «Пацанках» мы сразу заходили в кадр, не было ни сценария, ни репетиций, ни дублей. Все правдиво, реально. На съемках «FAKE» я попала в абсолютно новый мир. Другие ощущения, другая атмосфера… Но это было круто. Над созданием этого проекта работает замечательная команда. И это невозможно не заметить, – поделилась впечатлениями экс-пацанка. – Ребята помогают друг другу, поддерживают, стремятся сделать максимально качественный продукт. Я была в восторге от того, что происходит на съемочной площадке. Конечно, сам процесс тянулся очень долго, после участия в реалити сложновато приспособиться к съемкам сериала. Но все равно атмосфера мне понравилась. Эмоций – хоть отбавляй. И, честно говоря, я бы хотела продолжить сниматься в кино или сериалах.

Напомним,