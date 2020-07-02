Від пацанки до панянки-4: победительница проекта получила роль в сериале
Женя Мазур рассказала о своем первом актерском опыте.
Так, в новом проекте появится Женя Мазур, победительница реалити «Від пацанки до панянки-4». После завершения учебы в Школе леди ее жизнь круто изменилась. Она бросила наркотики, помирилась с мамой и занялась блогерской деятельностью. А теперь решила освоить актерскую профессию.
Когда мне предложили сняться в новом веб-сериале Нового канала, я сразу согласилась, – рассказала победительница «Від пацанки до панянки». – Я люблю такие вещи, всегда хотела попробовать себя в актерской профессии. Уверена, что скоро меня пригласят на главную роль.
Съемки в сериале «FAKE» мне очень понравились. Это что-то новое для меня. Да, под прицелами камер я оказалась не впервые. Но съемки в реалити «Від пацанки до панянки» и съемки в сериале – абсолютно разные вещи. На «Пацанках» мы сразу заходили в кадр, не было ни сценария, ни репетиций, ни дублей. Все правдиво, реально. На съемках «FAKE» я попала в абсолютно новый мир. Другие ощущения, другая атмосфера… Но это было круто. Над созданием этого проекта работает замечательная команда. И это невозможно не заметить, – поделилась впечатлениями экс-пацанка. – Ребята помогают друг другу, поддерживают, стремятся сделать максимально качественный продукт. Я была в восторге от того, что происходит на съемочной площадке. Конечно, сам процесс тянулся очень долго, после участия в реалити сложновато приспособиться к съемкам сериала. Но все равно атмосфера мне понравилась. Эмоций – хоть отбавляй. И, честно говоря, я бы хотела продолжить сниматься в кино или сериалах.
Напомним,