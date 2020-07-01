Наталья Могилевская стала блондинкой: В моей жизни произошли серьезные перемены

1 июля 2020 15:10 Юлия Крутиева
Наталья Могилевская стала блондинкой: В моей жизни произошли серьезные перемены
Певица Наталья Могилевская
пресс-служба

Певица Наталья Могилевская кардинально сменила имидж.

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Украинская исполнительница Наталья Могилевская стала блондинкой и сняла mood видео на новую песню-манифест для всех женщин "Белый самолет", которая обещает стать главным летним хитом.

Режиссер и креативный продюсер видео – Герман Ненов. Именно он снял для артистки фильм на ее «карантинный» альбом "Любов – то велика сила". Певицу не узнать.

Певица Наталья Могилевская / пресс-служба

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Изменения в образе Могилевской произошли не просто так, ведь известно: когда женщина меняет цвет волос, в ее жизни происходят кардинальные изменения.

Да, это экспериментальный образ. Не буду скрывать, в моей жизни произошли серьезные перемены. Но я верю, что наступила белая полоса, и вместе с ней родилась песня "Белый самолет" и белоснежные волосы, это летнее, яркое, солнечное настроение. Я готовлю очень много нового материала, который всех порадует и удивит,
 – комментирует Наталья Могилевская.

Какие именно изменения произошли в жизни артистки, всем поклонникам стоит пока догадываться.

Напомним,

 

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