Ревизор Юлия Панкова рассталась с мужем: Это была красивая история

1 июля 2020 01:50 Юлия Крутиева
Ревизор Юлия Панкова рассталась с мужем: Это была красивая история
Свадьба Ревизора Юлии Панковой
пресс-служба Нового канала

4 октября 2019 года ведущая программы Ревизор Юлия Панкова вышла замуж.

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Своего супруга телеведущая не показывала публике, ссылаясь на то, что он непубличная личность. Имя также не называла, лишь рассказала, что ее любимый занимается бизнесом в сфере высоких технологий. И если на фото муж Юлии Панковой появлялся хоть частично, то сейчас и вовсе пропал из виду.

Поклонники решили поинтересоваться у звезды, почему она перестала публиковать совместные снимки с супругом. И Юлия шокировала новостью.

Ревизор Юлия Панкова с мужем / пресс-служба Нового канала

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Оказывается, со своим мужем Панкова рассталась. Что послужило причиной тому - Юлия подробно не рассказала. Лишь отметила, что сейчас она счастлива, благодарна за все, что между ними было, но их история быстро закончилась.

Телеведущая Юлия Панкова / instagram.com/pankova_julja

Мы больше не вместе, – делится Юлия Панкова. – Это была красивая история, которая быстро подошла к концу. Я благодарю этого человека за все, что мы пережили вместе. Но в любой ситуации надо выбирать себя. И скажу вам, что сейчас я счастлива.

Отметим, что 20 июля на Новом канале стартует 11-й сезон проекта «Ревизор». Не пропустите!

Напомним,

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