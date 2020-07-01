Ревизор Юлия Панкова рассталась с мужем: Это была красивая история

4 октября 2019 года ведущая программы Ревизор Юлия Панкова вышла замуж.

Своего супруга телеведущая не показывала публике, ссылаясь на то, что он непубличная личность. Имя также не называла, лишь рассказала, что ее любимый занимается бизнесом в сфере высоких технологий. И если на фото муж Юлии Панковой появлялся хоть частично, то сейчас и вовсе пропал из виду.

Поклонники решили поинтересоваться у звезды, почему она перестала публиковать совместные снимки с супругом. И Юлия шокировала новостью.

Ревизор Юлия Панкова с мужем / пресс-служба Нового канала

Оказывается, со своим мужем Панкова рассталась. Что послужило причиной тому - Юлия подробно не рассказала. Лишь отметила, что сейчас она счастлива, благодарна за все, что между ними было, но их история быстро закончилась.

Телеведущая Юлия Панкова / instagram.com/pankova_julja

Мы больше не вместе, – делится Юлия Панкова. – Это была красивая история, которая быстро подошла к концу. Я благодарю этого человека за все, что мы пережили вместе. Но в любой ситуации надо выбирать себя. И скажу вам, что сейчас я счастлива.

Отметим, что 20 июля на Новом канале стартует 11-й сезон проекта «Ревизор». Не пропустите!

Напомним,