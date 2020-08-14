Алена Винницкая впервые откровенно об отце: Для него еще очень важен был успех

Украинская телеведущая и певица Алена Винницкая старалась в своих интервью обходить тему об отце.

Однако сейчас исполнительница готова поделиться некоторыми подробностями. Ведущая «Зіркового шляху» Алена Винницкая в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» впервые рассказала об отце. Певица вспомнила забавный случай, который произошел в их семье.

Когда родился мой старший брат, папа не очень этому обрадовался. Он звонил в роддом и кричал: «Вы все перепутали, у меня должна быть дочь Алена! А вы мне рассказываете, что у меня родился сын, – поделилась певица. – Мама пообещала ему обязательно родить дочь.

Родители Алены Винницкой / instagram.com/alenavinnitskaya

Виктора Винницкого не стало, когда Алене был 21 год. К тому времени еще не пришли слава и огромная популярность, певица еще не ездила на гастроли. Она очень жалеет, что отец так и не увидел ее творческого взлета. Хотя догадывался, что дочку ждет успех.

Когда я начала писать стихи, папа меня поддержал, – рассказала певица в интервью для канала «Украина». – А как только стало получаться, он заставлял меня: каждый день надо было что-то написать. Даже если мне ничего не хотелось делать – все равно напоминал и затем отправлял стихи в «Пионерскую правду». Я думаю, что для него еще очень важен был успех.

А что касается первых юношеских признаний, в этом случае отец будущей певицы был ревнив.

Он не принимал ни одного появившегося на горизонте парня, – призналась Алена. – Это всегда были скандалы.

Певица Алена Винницкая / instagram.com/alenavinnitskaya

Сегодня певица многое бы отдала, чтобы отец был жив.

Сейчас, когда я вспоминаю те глупые обиды на него, они мне кажутся какими-то песчинками. Я бы много чего ему рассказала, – призналась Алена Винницкая. – Он действительно меня очень.

Напомним,