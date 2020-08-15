Наталья Рудова опровергла слухи о своей беременности: Я объелась

15 августа 2020 13:00 Катерина Даниленко
Наталья Рудова опровергла слухи о своей беременности: Я объелась
Актриса Наталья Рудова
социальная сеть Instagram

Актриса Наталья Рудова, породив слухи о своей беременности, решила дать заднюю.

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На днях звезду сериала «Татьянин день» запечатлели в одном из московских ресторанов в компании бизнесмена Александра Орлова. Что интересно, по заметно округлившемуся животику актрисы можно было предположить, что 37-летняя знаменитость беременна.

Более того, в тот же вечер девушка подтвердила догадки интернет юзеров, опубликовав сторис в ванной. На видео Наталья мило улыбается и демонстрирует свое интересное положение.

Вчера же Рудова сделала официальное заявление, сообщив, что просто пошутила, и на самом деле никакой беременности нет. Роман с ресторатором Орловым актриса также опровергает.

Знакомьтесь! Это Александр Орлов. Не мой жених, не отец моих детей. А мой хороший знакомый, по совместительству владелец сети ресторанов Тануки! Мы встретились с ним, с его маркетингом и моим агентом поесть в одном из его ресторанов и обсудить сотрудничество. И О, Боги!!! Я объелась! Да, да... так сказать позволила себе лишнего и расслабилась. Через пару дней я офигела от чудесных новостей. Саша, прости за чудо бейбика из кучи суши в моем животике. Забавные новости были два дня. Не смогла удержаться и не потроллить эту ситуацию, т.к. обладаю чудесной способностью надувать животик. Сорян,
‒ написала Рудова.

Актриса Наталья Рудова с бизнесменом Александром Орловым / социальная сеть Instagram

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В этот же день знаменитая блондинка опубликовала несколько сторис, где демонстрировала новые наряды, которые заказала через Интернет. На видео актриса предстала в привычной для себя форме ‒ от округлившего животика и след простыл.

Актриса Наталья Рудова / социальная сеть Twitter

Также девушка написала пост для прессы, которая, по ее мнению, неверно транслирует ее личную жизнь в массы:

Ну что друзья, раз уж меня тут поженили, грех не дать комментарий для любименькой прессы. 1. Я никогда не была беременна, а если когда-то буду, то вы об этом узнаете, скорее всего, когда мои дети пойдут в школу. 2. В нашей «прессе» ни разу, ни единого разочечка не написали правду о моей ЛЖ, ни один мужчина, кто был засвечен в сми якобы со мной, не был моим бойфрендом! 3. Теперь по поводу парней которые мне нравятся. Когда вновь решите поженить меня с кем-то, выбирайте подходящую кандидатуру. Я люблю очень ярких, харизматичных красавчиков, блондинов с голубыми глазами, удлиненными волосами.

Напомним,

Актриса Наталья Рудова / социальная сеть Instagram
 

 

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