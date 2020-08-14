Алена Винницкая: Мы с супругом пережили непростой период

13 августа в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке - ведущая и певица Алена Винницкая.

3 августа на канале «Украина» стартовал новый сезон программы «Зірковий шлях». Бессменная ведущая проекта в эксклюзивном интервью рассказала о своем отношении к диетам, любви к вязанию и личностных трансформациях

В новом сезоне «Зіркового шляху» вы удивите зрителя не только яркими образами, но и новым цветом волос. Это связано с изменениями в жизни?

Нет. Я испробовала разные оттенки. Было время, когда волосы нуждались в лечении. Сейчас могу позволить себе более светлый тон. Не скрываю, что волосы для меня – непростая тема. Они тонкие, слегка вьются и, если неправильно о них заботиться, начинают ломаться. Их сложно отрастить, потому постоянно ищу хорошие средства для ухода, но отдаю предпочтение натуральным продуктам. Нашла отличный корейский бренд, который дает колоссальный результат. Правда, удовольствие не из дешевых.

Команда проекта вышла из отпуска раньше обычного. Успели соскучиться по коллегам?

Конечно! Это ведь часть моей жизни, мы уже пять лет вместе. И потом, мне не хватало драйва.

Ваш коллега Тимур Мирошниченко похудел на 10 кг. Вы тоже очень изящная. Как удалось на карантине сохранить отличную физическую форму?

До карантина я тоже следила за собой, поэтому с фигурой проблем не было. У меня стабильный вес, диеты не нужны. Как и все, иногда набираю или наоборот – теряю несколько килограммов, что, кстати, больше тревожит, чем лишний вес. Но мне сложно поправляться, потому что мало ем. Летом вообще предпочитаю овощи, а они некалорийные. Обожаю капусту и готовлю ее в самых разных вариантах.

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №34, 2020 от 13 августа в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины.

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