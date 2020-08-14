Алена Винницкая: Мы с супругом пережили непростой период

Эксклюзив 14 августа 2020 12:30 Александр Кива
Алена Винницкая: Мы с супругом пережили непростой период
Певица Алена Винницкая
пресс-служба

13 августа в продажу поступил свежий номер журнала «Теленеделя», на обложке - ведущая и певица Алена Винницкая.

Читайте такжеПанкейки с лисичками и кабачком: идеальный завтрак от Эктора Хименес-Браво
3 августа на канале «Украина» стартовал новый сезон программы «Зірковий шлях». Бессменная ведущая проекта в эксклюзивном интервью рассказала о своем отношении к диетам, любви к вязанию и личностных трансформациях

В новом сезоне «Зіркового шляху» вы удивите зрителя не только яркими образами, но и новым цветом волос. Это связано с изменениями в жизни?

Нет. Я испробовала разные оттенки. Было время, когда волосы нуждались в лечении. Сейчас могу позволить себе более светлый тон. Не скрываю, что волосы для меня – непростая тема. Они тонкие, слегка вьются и, если неправильно о них заботиться, начинают ломаться. Их сложно отрастить, потому постоянно ищу хорошие средства для ухода, но отдаю предпочтение натуральным продуктам. Нашла отличный корейский бренд, который дает колоссальный результат. Правда, удовольствие не из дешевых.

Команда проекта вышла из отпуска раньше обычного. Успели соскучиться по коллегам?

Конечно! Это ведь часть моей жизни, мы уже пять лет вместе. И потом, мне не хватало драйва.

Ваш коллега Тимур Мирошниченко похудел на 10 кг. Вы тоже очень изящная. Как удалось на карантине сохранить отличную физическую форму?

До карантина я тоже следила за собой, поэтому с фигурой проблем не было. У меня стабильный вес, диеты не нужны. Как и все, иногда набираю или наоборот – теряю несколько килограммов, что, кстати, больше тревожит, чем лишний вес. Но мне сложно поправляться, потому что мало ем. Летом вообще предпочитаю овощи, а они некалорийные. Обожаю капусту и готовлю ее в самых разных вариантах.

Полную версию откровенного интервью читайте в журнале «Теленеделя» №34, 2020 от 13 августа в продаже!

Журнал «Теленеделя» продается во всех точках продажи прессы на территории Украины. 

Журнал «Теленеделя» также можно приобрести в нашем интернет-магазине

Не смогли найти журнал в продаже – напишите нам об этом на электронный адрес: info@tv.ua.

Облако тегов

Алена Винницкая канал Украина Теленеделя эксклюзив

Материалы по теме

Для него еще очень важен был успех: Алена Винницкая впервые откровенно об отце
Новости

Для него еще очень важен был успех: Алена Винницкая впервые откровенно об отце
На твоей стороне: Дана Абызова рассказала о проблеме, которая мешает ей осуществить давнюю мечту
Новости

На твоей стороне: Дана Абызова рассказала о проблеме, которая мешает ей осуществить давнюю мечту
MELOVIN вызвал бурю эмоций у одесситов игрой на "живом" рояле
Новости

MELOVIN вызвал бурю эмоций у одесситов игрой на "живом" рояле
Актер Сергей Лефор: Тренировка для меня – это хобби и одновременно необходимость!
Интервью

Актер Сергей Лефор: Тренировка для меня – это хобби и одновременно необходимость!

Популярное на сайте

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список

В каких продуктах нуждается ваша щитовидка: полный список
Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Популярное видео

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)

Говорит Украина: Украинские родственники испанской Лопез (эфир от 07.08.2020)
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK