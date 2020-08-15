Похожа на папу: Аlyosha родила дочь
Певица Аlyosha и ее муж, фронтмен группы Антитела Тарас Тополя стали многодетными родителями.
Артистка опубликовала трогательное селфи с мужем и новорожденной дочерью на руках. В подписи к снимку молодая мама сообщила, что девочку назвали Марией. Рост и вес малышки пока не известны.
Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася! Маруся раз, два, три, калина. Чорнявая дівчина... Схожа так на татуся,‒ написала исполнительница.
Похожий пост выставил и музыкант.
Вітайте Марію Тарасівну третю. Прийшла в цей світ з манікюром, як і годиться справжній Леді,‒ с юмором заявил счастливый отец семейства.
Напомним,
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