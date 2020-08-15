Похожа на папу: Аlyosha родила дочь

15 августа 2020 11:20 Катерина Даниленко
Похожа на папу: Аlyosha родила дочь
Певица Аlyosha
социальная сеть Instagram

Певица Аlyosha и ее муж, фронтмен группы Антитела Тарас Тополя стали многодетными родителями.

Читайте такжеПодъем выдался тяжелым, у меня началась горная болезнь: Александр Педан совершил восхождение на Арарат
Сегодня, 15 августа в одном из столичных роддомов певица Аlyosha родила третьего ребенка. Звездные родители сами поделились радостной новостью в своих Instagram.

Артистка опубликовала трогательное селфи с мужем и новорожденной дочерью на руках. В подписи к снимку молодая мама сообщила, что девочку назвали Марией. Рост и вес малышки пока не известны.

Ну нарешті! Наша Марія Тарасівна Тополька народилася! Маруся раз, два, три, калина. Чорнявая дівчина... Схожа так на татуся,
‒ написала исполнительница.

Аlyosha и Тарас Тополя с новорожденной дочерью Марией / социальная сеть Instagram

Похожий пост выставил и музыкант.

Вітайте Марію Тарасівну третю. Прийшла в цей світ з манікюром, як і годиться справжній Леді,
‒ с юмором заявил счастливый отец семейства.

Аlyosha и Тарас Тополя с новорожденной дочерью Марией / социальная сеть Instagram

Читайте такжеЛюбовь Успенская показала своего сына: Я мечтала о сыне, мечтала о детском смехе
К слову, у знаменитой пары подрастают два сына: 6-летний Роман и 3-летний Марк. Поздравляем звездное семейство с рождением долгожданной дочери!

Напомним,

Сыновья певицы Аlyosha и музыканта Тараса Тополи / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Alyosha социальные сети Алеша Тарас Тополя фото новости беременные звезды роды звезд

Материалы по теме

Вера Брежнева призналась, ревновал ли Константин Меладзе к Монатику, и о его реакции на откровенные образы
Новости

Вера Брежнева призналась, ревновал ли Константин Меладзе к Монатику, и о его реакции на откровенные образы
Обойдется нам в 200 тысяч долларов: MARUV рассказала о своей будущей свадьбе
Новости

Обойдется нам в 200 тысяч долларов: MARUV рассказала о своей будущей свадьбе
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
Телешоу

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 23 выпуск от 15.08.2020
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея

Медовый спас 2020: что можно и категорически нельзя делать на Маковея
Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе

Поздравления с Медовым спасом 2020 в стихах и прозе
Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное видео

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 08.08.2020)
Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)

Готовим вместе: Перекусы (эфир от 09.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 14.08.2020)
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 22 выпуск от 08.08.2020

Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 22 выпуск от 08.08.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK