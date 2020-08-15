Вера Брежнева призналась, ревновал ли Константин Меладзе к Монатику, и о его реакции на откровенные образы

Певица Вера Брежнева поделилась некоторыми деталями из своей личной жизни с Константином Меладзе.

Популярная певица Вера Брежнева вместе с MONATIK исполнят свой хит "ВЕЧЕРиНОЧКА" в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал Украина покажет 24 августа в 20:00. На съемочной площадке телепроекта артистка призналась, не ревновал ли к Диме ее супруг, продюсер Константин Меладзе, и не планируют ли они еще раз сыграть свадьбу.

В клипе на песню «ВЕЧЕРиНОЧКА» Вера примерила несколько ярких образов, в том числе оригинальное свадебное платье. Но как призналась певица, супруг Константин Меладзе абсолютно не ревнует ее к партнерам.

Меня вообще муж не ревнует, потому что абсолютно все, что происходит в моей творческой жизни, согласовывается в первую очередь с ним, – рассказала Вера Брежнева. – Все 4 образа, включая свадебный, были согласованы с Константином. Он присутствовал на примерках, а когда не был – ему присылали фотографии. У меня, к счастью, во-первых, муж продюсер – он знает, для чего и как это происходит, а во-вторых, он продвинутый и понимает, что, если это красивое платье, а оно действительно красивое, то в нем можно быть, там нет каких-либо предрассудков.

Сейчас очень модно второй и даже третий раз праздновать свадьбу. Поэтому журналисты программы «Зірковий шлях» поинтересовались у Веры, не появилось ли у них желание еще раз отметить такое событие.

После того, как мы выпустили клип на песню «ВЕЧЕРиНОЧКА», это самый часто задаваемый вопрос, – призналась певица. – Всех действительно волнует, какая свадьба была у нас с Константином, какая свадьба была у Димы с Ирой, собираемся ли мы что-то повторить. У нас пока даже разговора об этом не было, потому что все равно это работа, в которой я примеряю абсолютно разные образы. Это не значит, что под каждый образ нужно сразу что-то делать дома. Но, безусловно, мне было приятно вновь надеть свадебное платье, фату, почувствовать этот трепет. У нас еще давно, до «ВЕЧЕРиНОЧКИ», был разговор, что одну из годовщин с круглой датой мы, наверное, сделаем шумной вечериночкой.

Как сообщалось ранее, в грандиозном шоу «З Днем народження, Україно!» Вера Брежнева и MONATIK исполнят свой совместный хит «ВЕЧЕРиНОЧКА» и устроят зажигательные танцы в одном из пляжных комплексов на Днепре. Концерт пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Режиссер-постановщик – Елена Коляденко. Звезды будут неожиданно появляться в знаковых местах разных регионов Украины.

Смотрите грандиозный концерт «З Днем народження, Україно!» 24 августа, в День Независимости Украины, в 20:00 на телеканале «Украина»!

Напомним,