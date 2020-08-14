MARUV рассказала о своей будущей свадьбе: Обойдется нам в 200 тысяч долларов
14 августа 2020 13:50
Певица MARUV
instagram.com/maruvofficial
Певица MARUV и ее муж Александр Корсун уже 8 лет вместе. Однако свадьбу пара так еще и сыграла.
Аня Корсун (настоящее имя певицы-прим.ред), сразу поняла, что это ее мужчина, рассказала артистка в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».
Видимо, я интуитивно это почувствовала, – призналась певица, и добавила: – Мы почти сразу стали жить вместе, то есть не очень долго встречались.
Певица MARUV с мужем / instagram.com/maruvofficial
Однако пара расписалась, не устраивая свадьбу. Причем Александр спонтанно сделал Ане предложение.
Это очень интересная история, – сказала певица. – Мы пришли на встречу к парню и девушке, у которых я пела на свадьбе. И они рассказали нам, что уже давно расписались, но свадьбу решили отметить только сейчас, потому что так сделать гораздо легче. Я говорю Саше: «Вот бы и нам расписаться». Он отвечает: «Хорошо. У меня есть знакомый в ЗАГСе». И уже на следующий день звонок: «Берите паспорта, приезжайте». Вот и все. Приехали, подали заявление и расписались.
Певица MARUV / instagram.com/maruvofficial
Хотя со свадьбой пара пока не спешит.
Она точно будет, – сказала певица. – Это моя мечта с детства, поэтому Саша пообещал, что он ее исполнит. Я хочу очень пышную и дорогую свадьбу. Поэтому на нее нужно еще заработать. Моя свадьба в лучшем случае обойдется нам 200 тысяч долларов.
Напомним,