Дочь Кузьмы Скрябина в день рождения отца открыла в Киеве заведение

17 августа Андрею Кузьменко, который 5 лет назад погиб а ДТП, могло бы исполниться 52 года.

В день рождения Кузьмы Скрябина президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил ему звание Героя Украины с присуждением ордена Государства.

С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину,

– отметил Владимир Зеленский.

Также 17 августа произошло еще одно важное событие в семье Скрябина. Его дочь Барбара вместе со своим супругом Виктором открыли в Киеве заведение. Многие украинские звезды пришли поздравить девушку, и конечно же вместе с ней окунуться в самые теплые воспоминания о ее отце.

Среди звезд можно было увидеть Катю Осадчую, DZIDZIO, Руслану Лыжичко, Дмитрия Шурова, Дизеля – солиста группы Green Grey. Фотографиями с заведения украинские знаменитости делились со своими подписчиками в Инстаграм.

Напомним,