Дочь Кузьмы Скрябина в день рождения отца открыла в Киеве заведение
17 августа Андрею Кузьменко, который 5 лет назад погиб а ДТП, могло бы исполниться 52 года.
С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину,– отметил Владимир Зеленский.
Среди звезд можно было увидеть Катю Осадчую, DZIDZIO, Руслану Лыжичко, Дмитрия Шурова, Дизеля – солиста группы Green Grey. Фотографиями с заведения украинские знаменитости делились со своими подписчиками в Инстаграм.
Напомним,