9-летняя дочь Ани Лорак дебютировала в роли актрисы

18 августа 2020 10:50 Юлия Крутиева
9-летняя дочь Ани Лорак дебютировала в роли актрисы
Певица Ани Лорак
пресс-служба

«Твоей любимой» – это короткометражный фильм-ода от Ани Лорак о чувстве, которое знакомо каждому вне зависимости от возраста, пола, профессии или цвета кожи.

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Вдохновленная красотой и женственностью кинодив Моники Беллуччи и Софи Лорен, чей талант не теряет своей актуальности спустя годы, Ани Лорак ретранслирует эти качества в новом образе своей героини. 

Сама певица выступает в роли рассказчика истории, а главную роль в одном из эпизодов играет 9-летняя дочь София.

София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео, – рассказывает Ани. – Это ее первый настоящий актерский дебют! Она часто наблюдает за тем, как я работаю в кадре, но всегда оставалась по ту сторону камеры. Мне кажется, что ее время пришло. С первых же минут на площадке София настроилась на серьезную работу, подружилась со своим экранным возлюбленным и прекрасно вошла в образ своей героини.

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Режиссером новой видеоработы выступил Радислав Лукин, известный поклонникам певицы по клипу «Обещаю» и видеоарту для шоу «The Best».

Напомним, 

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