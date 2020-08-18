9-летняя дочь Ани Лорак дебютировала в роли актрисы
«Твоей любимой» – это короткометражный фильм-ода от Ани Лорак о чувстве, которое знакомо каждому вне зависимости от возраста, пола, профессии или цвета кожи.
Сама певица выступает в роли рассказчика истории, а главную роль в одном из эпизодов играет 9-летняя дочь София.
София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео, – рассказывает Ани. – Это ее первый настоящий актерский дебют! Она часто наблюдает за тем, как я работаю в кадре, но всегда оставалась по ту сторону камеры. Мне кажется, что ее время пришло. С первых же минут на площадке София настроилась на серьезную работу, подружилась со своим экранным возлюбленным и прекрасно вошла в образ своей героини.