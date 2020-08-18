На твоей стороне: Дмитрий Ратомский рассказал о случае, после которого перестал доверять людям

18 августа 2020 00:05 Юлия Крутиева
На твоей стороне: Дмитрий Ратомский рассказал о случае, после которого перестал доверять людям
Актер Дмитрий Ратомский
пресс-служба канала Украина

Звезда сериала "На твоей стороне" Дмитрий Ратомский поделился своей личной историей.

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Уже в понедельник, 31 августа, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится долгожданная премьера второго сезона мелодрамы «На твоей стороне». Актер Дмитрий Ратомский, сыгравший одну из главных ролей – Максима Гринчука, рассказал о сложностях работы в кадре. Оказалось, актер имел неудачный опыт съемок, после которого всегда собственноручно проверяет инвентарь.

Популярный актер Дмитрий Ратомский в первом сезоне картины «На твоей стороне» покорил сердца украинских зрительниц. На площадке артист неоднократно шел на обдуманные риски – участвовал в съемках пожаров, погонь и перестрелок.

За кулисами картины Дмитрий признался, что еще в молодом возрасте получил ценный урок, после которого всегда проверяет, не грозит ли ему опасность.

Я стараюсь все делать сам. Это часть моей работы и моего персонажа. Лишь однажды меня не допустили к экстремальным съемкам, когда я в своем первом проекте сломал ногу в двух местах, и буквально через два дня мой персонаж должен был бегать на крыше 4-го или 5-го этажа и меня со сломанной ногой туда не пустили. Но в драках и во всем остальном я участвовал даже со сломанной ногой, – рассказал Дмитрий Ратомский. – Тогда я понял, что все нужно проверять самому – не доверять другим людям. Потому что ногу я сломал не по своей вине.

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Тем не менее, на съемках сериала «На твоей стороне» актер полностью доверился режиссеру и все трюки, которые были ему по силам, выполнял с радостью. А вот в жизни Дмитрий Ратомский еще тот экстремал – любит драйв и бешеную скорость.

Не стоит зацикливаться на чем-то плохом, ведь мы ежедневно рискуем, – говорит актер. – Каждый день садимся за руль машины и рискуем. Например, я недавно по глупости влетел в аварию, потому что не было знака, что дорога заканчивается – не успел остановиться. Но ничего. Полетел хорошо, но и дальше езжу.

Смотрите премьеру второго сезона мелодрамы «На твоей стороне» 31 августа в 21:00 на телеканале «Украина».

Напомним,

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