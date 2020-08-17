Танці з зірками-2020: стала известна дата премьеры нового сезона шоу

Первый прямой эфир четвертого сезона обновленного шоу Танці з зірками состоится 30 августа в 21:00 на 1+1.

30 августа на телеканале «1+1» стартует новый сезон шоу «Танці з зірками» . Традиционно каждое воскресенье в 21:00 зрители будут болеть за звездных участников, отправляя СМС-сообщения за своих фаворитов, которые будут танцевать на главном паркете страны. Четвертый сезон обновленного проекта, по словам продюсеров, удивит зрителей не только ярким звездным составом участников, но и зрелищными постановками, бальными и современными танцами.

Прямые эфиры четвертого сезона шоу «Танці з зірками» традиционно будут проходить в павильоне на ВДНХ в Киеве. В связи с продолжением в Украине адаптивного карантина организаторы внесли изменения в условия пребывания зрителей на съемочной площадке проекта. Поэтому билеты можно приобрести только на прямые эфиры нового сезона шоу, и в ограниченном количестве. Столы, за которыми будут сидеть зрители, будут расположены на расстоянии 1,5 метров друг от друга - за столом гости смогут разместиться по двое.

Танці з зірками-2020: судьи проекта / пресс-служба канала 1+1

Во время прямых эфиров зрителей ждут впечатляющие выступления звездных участников нового сезона: Олега Винника, Надежды Мейхер, Санты Димопулос, Тараса Цымбалюка, Дарьи Петрожицкой, Юлии Саниной, Славы Каминской, Дмитрия Танковича, Alyona Alyona, Позитива, Сергея Танчинца, Сергея Мельника, Арама Арзуманяна и Ольги Фреймут. Режиссеры-постановщики сезона - Леся Подолянко и Дмитрий Гук, работающих над проектами «Танці з зірками», «Голос країни» и «Голос.Діти», главный хореограф проекта - Ксения Горб.

Смотрите «Танці з зірками» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1» и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Напомним,