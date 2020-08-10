Танці з зірками-2020: экс-ведущая программы Ревизор Ольга Фреймут стала участницей нового сезона шоу

10 августа 2020 12:36 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: экс-ведущая программы Ревизор Ольга Фреймут стала участницей нового сезона шоу
Телеведущая Ольга Фреймут
пресс-служба канала 1+1

К звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта Танці з зірками присоединилась телеведущая Ольга Фреймут.

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На своей странице в Instagram Ольга Фреймут опубликовала видео, в котором сообщила подписчикам, что принимает вызов #танціззіркамиchallengе от актера Арама Арзуманяна и завершает челлендж.

На видео, которое телеведущая снимала на летней террасе дома, она узнает, что получила танцевальный вызов от Арама Арзуманяна, взяв в руки мобильный телефон. И уже в следующем кадре Ольга появляется в эффектном белом платье и сообщает, что принимает танцевальный вызов и завершает нынешний #танціззіркамиchallengе.

Телеведущая Ольга Фреймут / пресс-служба канала 1+1

О своем участии в новом сезоне шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут отметила:

Когда я с кем-то знакомлюсь, мне говорят, что в жизни «я не такая строгая и холодная, как на экране». В танцах невозможно изображать из себя того, кем ты не являешься. Я хочу, чтобы зрители увидели меня такой, какой знают меня мой муж и дети. Настоящей. И неважно, что мои хореографические данные скромные. Я давно не была в кадре. За это время стала многодетной мамой, основала издательство, пробовала себя в телевизионных шоу, которые, к сожалению, не совсем понравились моим поклонникам. Появление в «Танцях з зірками» - это возможность по-новому представиться перед моими зрителями, это своеобразное «признание в любви» им за все эти годы поддержки и веры в меня. Если я смогу танцевать, я смогу все.

Кто именно станет партнером Ольги Фреймут на паркете в новом сезоне танцевального шоу, узнаем в скором времени.

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Теперь известны имена всех звездных участников четвертого сезона обновленного проекта «Танці з зірками»: Олег Винник, партнершей которого в шоу стала Алена Шоптенко; Надежда Мейхер, которая выйдет на паркет с Кириллом Васюком; Санта Димопулос, которая будет бороться за победу в шоу с партнером Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк в паре с Яной Заец; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко; Юлия Санина с Дмитрием Жуком; Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром; Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой; Alyona Alyona с Юрием Рудич; Позитив с Юлией Сахневич; Сергей Танчинец с Яной Цыбульской; Сергей Мельник с Аделиной Дели; Арам Арзуманян с Антониной Руденко и Ольга Фреймут, имя партнера которой пока остается тайной.

Ранее в студии утреннего шоу «Сніданок з  1+1» открыли имена трех судей: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис будут оценивать танцевальные способности звездных участников в четвертом сезоне шоу.

Напомним,

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