Танці з зірками-2020: экс-ведущая программы Ревизор Ольга Фреймут стала участницей нового сезона шоу
К звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта Танці з зірками присоединилась телеведущая Ольга Фреймут.
На видео, которое телеведущая снимала на летней террасе дома, она узнает, что получила танцевальный вызов от Арама Арзуманяна, взяв в руки мобильный телефон. И уже в следующем кадре Ольга появляется в эффектном белом платье и сообщает, что принимает танцевальный вызов и завершает нынешний #танціззіркамиchallengе.
О своем участии в новом сезоне шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут отметила:
Когда я с кем-то знакомлюсь, мне говорят, что в жизни «я не такая строгая и холодная, как на экране». В танцах невозможно изображать из себя того, кем ты не являешься. Я хочу, чтобы зрители увидели меня такой, какой знают меня мой муж и дети. Настоящей. И неважно, что мои хореографические данные скромные. Я давно не была в кадре. За это время стала многодетной мамой, основала издательство, пробовала себя в телевизионных шоу, которые, к сожалению, не совсем понравились моим поклонникам. Появление в «Танцях з зірками» - это возможность по-новому представиться перед моими зрителями, это своеобразное «признание в любви» им за все эти годы поддержки и веры в меня. Если я смогу танцевать, я смогу все.
Кто именно станет партнером Ольги Фреймут на паркете в новом сезоне танцевального шоу, узнаем в скором времени.
Ранее в студии утреннего шоу «Сніданок з 1+1» открыли имена трех судей: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис будут оценивать танцевальные способности звездных участников в четвертом сезоне шоу.
Напомним,