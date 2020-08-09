Від пацанки до панянки-4: беременная участница после родов планирует второго ребенка

9 августа 2020 00:05 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: беременная участница после родов планирует второго ребенка
Від пацанки до панянки 4 сезон Влада Роговенко
instagram.com/vladyslava_rogovenko

Участница четвертого сезона Від пацанки до панянки (Новый канал) рассказала, что готовит комнату для двоих детей.

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Не успела Влада Роговенко родить первенца, как фанаты заваливают девушку вопросами – планирует ли она второго ребенка? Влада Роговенко ответами интригует еще больше. Неужели она хочет двоих детей и уже думает над их совместным проживанием?

Чтобы вы понимали, детскую я буду делать сразу на двоих детей, – признается Влада. – По проекту в комнате будет двухъярусная кровать. И мой парень Саша очень удивится, когда приедет и это увидит.

Влада Роговенко со своим парнем Александром / instagram.com/vladyslava_rogovenko

Сейчас парень находится в рейсе. Он вернется домой после родов любимой.

С ним мы списываемся каждый день, – рассказывает девушка. – Он приедет в ноябре. Не будет присутствовать на родах. Приедет и сразу увидит двухмесячного ребенка. Меня часто спрашивают: «А где папа ребенка?» Он есть!

Влада Роговенко беременна / instagram.com/vladyslava_rogovenko

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Отец ребенка – моряк. С ним Влада познакомилась сразу после выпускного бала из Школы леди. А о беременности объявила, едва проект «Від пацанки до панянки» закончили транслировать на ТВ, чем ошарашила всех. Ведь в начале реалити она была настоящей оторвой, но смогла измениться, встретить свою любовь и обрести счастье.

Если вы тоже хотите  изменить свою жизнь – заполняйте анкету на сайте Нового канала и приходите на кастинг в пятый сезон «Від пацанки до панянки».

Напомним,

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