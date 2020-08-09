Від пацанки до панянки-4: беременная участница после родов планирует второго ребенка
Участница четвертого сезона Від пацанки до панянки (Новый канал) рассказала, что готовит комнату для двоих детей.
Чтобы вы понимали, детскую я буду делать сразу на двоих детей, – признается Влада. – По проекту в комнате будет двухъярусная кровать. И мой парень Саша очень удивится, когда приедет и это увидит.
Сейчас парень находится в рейсе. Он вернется домой после родов любимой.
С ним мы списываемся каждый день, – рассказывает девушка. – Он приедет в ноябре. Не будет присутствовать на родах. Приедет и сразу увидит двухмесячного ребенка. Меня часто спрашивают: «А где папа ребенка?» Он есть!
Если вы тоже хотите изменить свою жизнь – заполняйте анкету на сайте Нового канала и приходите на кастинг в пятый сезон «Від пацанки до панянки».
Напомним,