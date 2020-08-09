Від пацанки до панянки-4: беременная участница после родов планирует второго ребенка

Участница четвертого сезона Від пацанки до панянки (Новый канал) рассказала, что готовит комнату для двоих детей.

Не успела Влада Роговенко родить первенца, как фанаты заваливают девушку вопросами – планирует ли она второго ребенка? Влада Роговенко ответами интригует еще больше. Неужели она хочет двоих детей и уже думает над их совместным проживанием?

Чтобы вы понимали, детскую я буду делать сразу на двоих детей, – признается Влада. – По проекту в комнате будет двухъярусная кровать. И мой парень Саша очень удивится, когда приедет и это увидит.

Влада Роговенко со своим парнем Александром / instagram.com/vladyslava_rogovenko

Сейчас парень находится в рейсе. Он вернется домой после родов любимой.

С ним мы списываемся каждый день, – рассказывает девушка. – Он приедет в ноябре. Не будет присутствовать на родах. Приедет и сразу увидит двухмесячного ребенка. Меня часто спрашивают: «А где папа ребенка?» Он есть!

Влада Роговенко беременна / instagram.com/vladyslava_rogovenko

Отец ребенка – моряк. С ним Влада познакомилась сразу после выпускного бала из Школы леди. А о беременности объявила, едва проект «Від пацанки до панянки» закончили транслировать на ТВ, чем ошарашила всех. Ведь в начале реалити она была настоящей оторвой, но смогла измениться, встретить свою любовь и обрести счастье.

Если вы тоже хотите изменить свою жизнь – заполняйте анкету на сайте Нового канала и приходите на кастинг в пятый сезон «Від пацанки до панянки».

Напомним,