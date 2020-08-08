Бывшая жена Павла Прилучного рассказала, что актер все еще признается ей в любви

8 августа 2020 13:00 Катерина Даниленко
Бывшая жена Павла Прилучного рассказала, что актер все еще признается ей в любви
Экс-супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце
социальная сеть Instagram

Агата Муцениеце считает, что экс-супруг публично ее предал.

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В феврале 2020 года актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально объявили о разводе. Супруги прожили в браке девять лет, за этот период на свет появились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. Знаменитости уверяли, что никаких скандалов вокруг их развода не будет, однако пандемия коронавируса внесла коррективы в их планы.

Особого размаха набрал инцидент, когда в разгар пандемии Прилучный в состоянии алкогольного опьянения выбросил телефон жены на улицу, напугал детей и выгнал семью из загородного дома в квартиру в Москве. Сейчас же все обсуждают новый роман звезды «Мажора» с актрисой Мирославой Карпович. Пара была замечена на отдыхе в Ялте.

Павел Прилучный на отдыхе с детьми и Мирославой Карпович / социальная сеть Instagram

В своем шоу на YouTube «Честный развод» Муцениеце не обходит стороной тему собственного развода, со звездными гостями она обсуждает их личный опыт и рассказывает, как переживает сложный период в жизни.

Так, очередной гостьей звезды стала экстрасенс Виктория Райдос. Несмотря на то, что разговор шел о личной жизни ясновидящей, актриса решила все-таки задать несколько вопросов относительно своего разрушенного брака.

Агата Муцениеце с дочерью Мией и сыном Тимофеем / социальная сеть Instagram

Муцениеце пожаловалась участнице «Битвы экстрасенсов» на то, что экс-супруг клялся ей в любви, более того, он и сейчас говорит, что любит ее, однако сам публично предает.

Он говорит, что любит. До сих пор! Мне это непонятно, ведь если ты любишь, то борешься за свою любовь,
‒ заявляет Агата.

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Гадалка поддержала ее заявив, что Прилучный действительно в начале их отношений и супружеской жизни верил, что это на всю жизнь. Сейчас же Райдос советует актрисе не тешить себя иллюзиями. Она считает, что Павел ее не любит, а просто благодарен ей за совместные годы жизни и за прекрасных детей.

Напомним,

 

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