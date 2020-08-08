Бывшая жена Павла Прилучного рассказала, что актер все еще признается ей в любви
Агата Муцениеце считает, что экс-супруг публично ее предал.
Особого размаха набрал инцидент, когда в разгар пандемии Прилучный в состоянии алкогольного опьянения выбросил телефон жены на улицу, напугал детей и выгнал семью из загородного дома в квартиру в Москве. Сейчас же все обсуждают новый роман звезды «Мажора» с актрисой Мирославой Карпович. Пара была замечена на отдыхе в Ялте.
В своем шоу на YouTube «Честный развод» Муцениеце не обходит стороной тему собственного развода, со звездными гостями она обсуждает их личный опыт и рассказывает, как переживает сложный период в жизни.
Так, очередной гостьей звезды стала экстрасенс Виктория Райдос. Несмотря на то, что разговор шел о личной жизни ясновидящей, актриса решила все-таки задать несколько вопросов относительно своего разрушенного брака.
Муцениеце пожаловалась участнице «Битвы экстрасенсов» на то, что экс-супруг клялся ей в любви, более того, он и сейчас говорит, что любит ее, однако сам публично предает.
Он говорит, что любит. До сих пор! Мне это непонятно, ведь если ты любишь, то борешься за свою любовь,‒ заявляет Агата.
Напомним,