Мама Мирославы Карпович прокомментировала отношения дочери с Павлом Прилучным
Мама звезды Папиных дочек Мирославы Карпович устала молчать, пока на ее дочь льется волна негатива.
После этого случая фанаты экс-пары Прилучный-Муцениеце набросились на 34-летнюю Карпович с обвинениями. Они считают, что актриса разрушила семью. Сами актеры не стали комментировать свои отношения, но мама девушки уверена, что ее дочь не заслужила таких слов в свой адрес.
Лариса Карпович утверждает, что Мирославу и Павла связывают только дружеские отношения, а отдыхать они ездили в общей компании друзей.
Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери. Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь. Дочь не говорила, что они вместе. То, что люди проводят время вдвоем, еще ничего не значит. Мирослава и Павел просто отдыхали в одной компании,– объяснила женщина.
Напомним,
- Александр Педан рассказал, как с женой спорил по поводу имен детей: Не хотели Сан Саныча.
- Алла Пугачева разругалась с Киркоровым и отписалась от него в Instagram.