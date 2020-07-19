Мама Мирославы Карпович прокомментировала отношения дочери с Павлом Прилучным

19 июля 2020 16:00 Катерина Даниленко
Мама Мирославы Карпович прокомментировала отношения дочери с Павлом Прилучным
Актриса Мирослава Карпович
социальная сеть Instagram

Мама звезды Папиных дочек Мирославы Карпович устала молчать, пока на ее дочь льется волна негатива.

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За личной жизнью актеров Павла Прилучного и Мирославы Карпович вот уже несколько недель пристально следят фолловеры. После громкого расставания с актрисой Агатой Муцениеце, знаменитый Мажор нашел утешение в коллеге по театру Мирославе Карпович. Молодых людей заметили вместе на отдыхе в Ялте.

Мирослава Карпович на отдыхе с Павлом Прилучным и его детьми / социальная сеть Instagram

После этого случая фанаты экс-пары Прилучный-Муцениеце набросились на 34-летнюю Карпович с обвинениями. Они считают, что актриса разрушила семью. Сами актеры не стали комментировать свои отношения, но мама девушки уверена, что ее дочь не заслужила таких слов в свой адрес.

Мирослава Карпович на отдыхе с Павлом Прилучным и его детьми / социальная сеть Instagram

Лариса Карпович утверждает, что Мирославу и Павла связывают только дружеские отношения, а отдыхать они ездили в общей компании друзей.

Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери. Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь. Дочь не говорила, что они вместе. То, что люди проводят время вдвоем, еще ничего не значит. Мирослава и Павел просто отдыхали в одной компании,
– объяснила женщина.

Мирослава Карпович с мамой / социальная сеть Instagram

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К слову, сама Мирослава закрыла доступ к комментированию своих фото в Instagram, ведь хейтеры засыпали ее негативными посланиями. А в новом посте она написала, что иногда приятно послушать тишину, добавив хештег «прилучница разлучница».

Напомним,

Актриса Мирослава Карпович / социальная сеть Instagram
 

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