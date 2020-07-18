Алла Пугачева разругалась с Киркоровым и отписалась от него в Instagram
Король поп-сцены Филипп Киркоров рассказал о взаимоотношениях с экс-супругой Аллой Пугачовой.
Артист утверждает, что по-другому и быть не могло, ведь у нее уже давно другая семья и другие заботы. При этом Филипп Бедросович отметил, что испытывает невероятное чувство любви и благодарности к своей музе.
Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь. Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить. Я же вижу ‒ в отличие от Аллы, я на нее подписан в Instagram,‒ заявил Киркоров.
Поклонники удивились такому признанию певца, ведь были уверены, что после развода артисты остались хорошими друзьями.
Хожу направо и налево, имею право. Секс без обязательств. Я не связан узами брака. Гуляю, как хочу, и с кем захочу. Может, когда-нибудь я поведаю об этом ‒ и у вас зашевелятся волосы!‒ заинтриговал поклонников певец.
Напомним,