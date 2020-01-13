65-летняя Любовь Успенская собирается замуж за Филиппа Киркорова: «А чего тушеваться?»

13 января 2020 08:00 Юлия Крутиева
65-летняя Любовь Успенская собирается замуж за Филиппа Киркорова: «А чего тушеваться?»
Певица Любовь Успенская
социальная сеть Instagram

Певица продолжает удивлять публику своими заявлениями.

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Недавно 65-летняя Любовь Успенская заявила о желании стать мамой, после – рассказала о поступке, за который расплачивается по сей день. Это был аборт в 16 лет.   

Теперь же артистка собралась замуж за Филиппа Киркорова. Об этом Успенская заявила в интервью порталу «Собеседник».

Любовь Залмановна призналась, что несколько лет назад между ней и Филиппом пробежала черная кошка. Они перестали общаться и отписались друг от друга в социальных сетях. 

Певица Любовь Успенская / социальная сеть Instagram
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2019 год, со слов певицы, для нее был плохим – она потеряла несколько близких друзей, возникли проблемы со здоровьем дочки, гастроли были очень сложные. Однако произошло и нечто хорошее – она помирилась с Киркоровым.

Филипп мне подарил дорогое платье и написал: «Для меня честь – сделать подарок такой легендарной певице, как ты!». Платье действительно очень красивое – бежевое, всё в камнях. Я его очень люблю: оно мне идет. Все недопонимания между нами в прошлом. Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против.

К слову, Любовь Успенская официально замужем за Александром Плаксиным. Но несколько лет назад мужчина уехал в США, и проживает там по сей день.

Напомним,

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