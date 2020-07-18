Звезда Счастливы вместе Виктор Логинов женится на девушке, которая младше его дочери

18 июля 2020 16:00 Катерина Даниленко
Звезда Счастливы вместе Виктор Логинов женится на девушке, которая младше его дочери
Актер Виктор Логинов
социальная сеть Instagram

Российский актер Виктор Логинов был женат трижды и получил славу ловеласа. В свои 45 лет знаменитость воспитывает четырех детей и вновь собирается под венец.

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Новой избранницей актера стала 21-летняя Мария Гуськова. Именно на ее безымянном пальце бдительные поклонники увидели кольцо, которое очень похоже на помолвочное.

Актер Виктор Логинов с возлюбленной Марией Гуськовой / социальная сеть Instagram

Официально подтвердить предстоящее событие молодые люди не спешат. Однако и свои отношения они не скрывают. В микроблогах Логинова и Гуськовой регулярно появляются трогательные совместные снимки.  

Не иди впереди меня ‒ я могу не успеть. Не иди позади меня ‒ я могу завести не туда. Просто иди рядом со мной и будь моим другом,
‒ подписал один из кадров Виктор.

Актер Виктор Логинов с возлюбленной Марией / социальная сеть Instagram

Фолловеры удивлены выбором кумира. Их смущает возраст девушки, ведь она младше его дочери на пять лет.

Похоже на сценарий непристойного фильма,
– написал один из комментаторов в Instagram.

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Сам же актер признавался в интервью, что его только радует прекрасный внешний вид будущей жены.

Напомним,

Актер Виктор Логинов с невестой и сыном / социальная сеть Instagram
 

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