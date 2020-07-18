Звезда Счастливы вместе Виктор Логинов женится на девушке, которая младше его дочери
Российский актер Виктор Логинов был женат трижды и получил славу ловеласа. В свои 45 лет знаменитость воспитывает четырех детей и вновь собирается под венец.
Официально подтвердить предстоящее событие молодые люди не спешат. Однако и свои отношения они не скрывают. В микроблогах Логинова и Гуськовой регулярно появляются трогательные совместные снимки.
Не иди впереди меня ‒ я могу не успеть. Не иди позади меня ‒ я могу завести не туда. Просто иди рядом со мной и будь моим другом,‒ подписал один из кадров Виктор.
Фолловеры удивлены выбором кумира. Их смущает возраст девушки, ведь она младше его дочери на пять лет.
Похоже на сценарий непристойного фильма,– написал один из комментаторов в Instagram.
Напомним,
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