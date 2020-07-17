Эксы: Самая романтичная пара проекта распалась: "Мы начали убивать друг друга"

Финалисты первого сезона реалити Эксы Нового канала после пяти лет отношений решили продолжить свою жизнь порознь

За Сашу и Женю болели тысячи украинцев, однако паре не удалось победить в первом сезоне « Эксов ». Зато они получили самый ценный приз – взаимопонимание, и продолжили строить отношения. Однако недавно участники реалити Нового канала ошеломили признанием – они расстались.

– Пять лет отношений – это огромный промежуток времени, за которое ты врастаешь в человека, начинаешь дышать с ним в унисон, – объяснила Женя. – Безусловно, после проекта мы многое переосмыслили, многое изменилось. Но потом, в какой-то момент, все просто остановилось, мы не вдохновлялись и не вдохновляли, гармонии не было. Медленно начали друг друга уничтожать, съедать, убивать.

Некоторое время пара еще пыталась быть вместе. Им было жаль тех усилий, которые они потратили на построение своих отношений.

– Мы привыкли, жалко времени, у нас общая работа, у нас есть Арбуз (общая собака пары – прим.ред.), что подумают родные, – перечисляет причины участница «Эксов» – проекта, на котором бывшие влюбленные пытались разобраться в своих отношениях. – В общем, «идеальная картинка» для кого-то сохранялась чуть больше года. А потом – все. Очередной тысячный разговор и понимание, что сил больше нет, и нам пора попрощаться.

Девушка поблагодарила бывшего возлюбленного за незабываемое совместное прошлое. А вот молодой человек об их разрыве решил много не говорить. Только пообещал, что их творческий тандем, в отличие от личного, не распадется.

– Несмотря на то, что мы с Женей закончили наши отношения, все так же продолжаем творить, – заявил Саша. – Я очень счастлив, что на моём жизненном пути повстречался этот замечательный, добрый и талантливый человечек. Творчество мы не бросим. Много идей, проектов и планов на будущее. Еще нас услышите.

Напомним, Саша и Женя знакомы еще со школы, но встречаться начали уже взрослыми. Однажды парень даже сделал девушке предложение, но та не дала окончательного ответа. Между ними было много ссор и недоразумений, поэтому пара решила прийти на проект. После участия в реалити Нового канала Саша и Женя не только восстанавливали свои отношения, но и строили общую музыкальную карьеру.