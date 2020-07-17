Акушерка: ТОП-4 причины посмотреть сериал на СТБ
Почему стоит посмотреть сериал Акушерка на канале СТБ?
1. Сериал подарит зрителям колоссальный объем эмоций и покажет не привычную идеальную картинку о счастье материнства. Картина посвящена сложности выбора, который часто бывает у женщин в разных жизненных ситуациях: стать матерью или нет. Это не просто сериал про врачей, он про отношения.
2. “Акушерка” на СТБ является адаптацией одноименного американского фильма 2001 года, главную роль в котором сыграла Сисси Спейсек. В украинской версии сериал состоит из 12 эпизодов.
3. Сильный актерский состав проекта. Главную роль — главврача роддома Татьяну Скворцову — исполнила звезда “Крепостной”, известная украинская актриса Фатима Горбенко. Также в сериале задействованы Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан.
Смотрите заключительные серии “Акушерки” в понедельник и вторник в 20:15 на СТБ!