Акушерка: ТОП-4 причины посмотреть сериал на СТБ

Почему стоит посмотреть сериал Акушерка на канале СТБ?

С понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ выходит медицинская драма “ Акушерка ”. Мы собрали ТОП-4 причины, почему стоит посмотреть 12-серийную историю с Фатимой Горбенко в главной роли.

1. Сериал подарит зрителям колоссальный объем эмоций и покажет не привычную идеальную картинку о счастье материнства. Картина посвящена сложности выбора, который часто бывает у женщин в разных жизненных ситуациях: стать матерью или нет. Это не просто сериал про врачей, он про отношения.

2. “Акушерка” на СТБ является адаптацией одноименного американского фильма 2001 года, главную роль в котором сыграла Сисси Спейсек. В украинской версии сериал состоит из 12 эпизодов.

3. Сильный актерский состав проекта. Главную роль — главврача роддома Татьяну Скворцову — исполнила звезда “Крепостной”, известная украинская актриса Фатима Горбенко. Также в сериале задействованы Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан.

4. Съемки сериала проходили в реальных действующих больницах, медицинских учреждениях, а также в суде. Настоящие локации помогут зрителям еще больше погрузиться в сложную атмосферу врачебных историй и человеческих отношений.

Смотрите заключительные серии “Акушерки” в понедельник и вторник в 20:15 на СТБ!