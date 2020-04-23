Акушерка: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 23.04.2020)

23 апреля на СТБ зрители увидели 8 серию сериала Акушерка.

Игорь и Катя ссорятся из-за Татьяны

Смотрите в 8 серии сериала Акушерка

Игорь приглашает на презентацию своей книги дочь Катю, но она сообщает, что в этот день состоится очередной суд над Татьяной. Девушка упрекает своего отца в том, что он не появился ни на одном из заседаний.

Дмитрий признается главной героине мелодрамы Акушерка 2020, что девушка, которая приходила к нему в больницу, не его сестра. Ольга – бывшая жена Дмитрия, и это еще не все секреты, которые мужчина скрывал от Татьяны. В сериале Акушерка 8 серия от 23.04.2020 вы узнаете, какие еще тайны хранятся в прошлом Дмитрия.

8 серию сериала Акушерка смотрите в 20:00–22:00 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua