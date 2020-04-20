Акушерка: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 20.04.2020)
20 апреля на канале СТБ вышла 2 серия сериала Акушерка.
Катя врет родителям ради друзей
У Кати Скворцовой начинаются проблемы в школе: одноклассники издеваются над девушкой из-за ее увлечения музыкой и нежелания поступать в медицинский университет. Однако позже понимают, что обошлись с девушкой слишком жестко, и зовут вместе с ними весело отдохнуть на даче. Катя решает соврать родителям, что пойдет на школьную дискотеку, чтобы провести вечер с приятелями. Но Катя еще не знает, чем обернется для нее вечеринка с друзьями…
Бизнесмены начинают охоту на землю возле роддома
В 1 серии мелодрамы Акушерка 2020 Татьяну ждут новые проблемы: высокопоставленные люди просят ее отдать землю возле роддома частному бизнесу, но женщина отказывается. Татьяне Скворцовой дают понять – в будущем для нее это обернется большими проблемами.
Татьяне придется спасать сразу несколько жизней
Таня, понимая, что Катя не на дискотеке, а отдыхает у одноклассника на даче, едет за дочерью. В закрытый загородный поселок не пускают без согласия жителей, и путь Татьяне преграждает упертый охранник. А тут еще и раздается странный звонок: Ирина Никифорова, которая ранее отказалась рожать под присмотром Скворцовой, рожает в доме знахарки. Теперь Татьяне нужно найти свою дочь и не дать умереть жене влиятельного бизнесмена. Выйдет ли у нее это?
1 серию сериала Акушерка смотрите в 20:15-22:00 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.