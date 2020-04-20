Акушерка: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 20.04.2020)

20 апреля на канале СТБ вышла 2 серия сериала Акушерка.

Смотрите во 2 серии сериала Акушерка

Катя врет родителям ради друзей

У Кати Скворцовой начинаются проблемы в школе: одноклассники издеваются над девушкой из-за ее увлечения музыкой и нежелания поступать в медицинский университет. Однако позже понимают, что обошлись с девушкой слишком жестко, и зовут вместе с ними весело отдохнуть на даче. Катя решает соврать родителям, что пойдет на школьную дискотеку, чтобы провести вечер с приятелями. Но Катя еще не знает, чем обернется для нее вечеринка с друзьями…

Бизнесмены начинают охоту на землю возле роддома

В 1 серии мелодрамы Акушерка 2020 Татьяну ждут новые проблемы: высокопоставленные люди просят ее отдать землю возле роддома частному бизнесу, но женщина отказывается. Татьяне Скворцовой дают понять – в будущем для нее это обернется большими проблемами.

Игорь узнал, что его новый роман забраковали издатели. Но Алла, которую он случайно встречает на улице, подбадривает его и уверяет – книгу обязательно опубликуют. В сериале Акушерка 2020 Алла приглашает Игоря на совместный ужин домой и начинает приставать к мужу своей лучшей подруги. И Игорь вовсе не против забыться в объятиях эффектной Аллы.

Татьяне придется спасать сразу несколько жизней

Таня, понимая, что Катя не на дискотеке, а отдыхает у одноклассника на даче, едет за дочерью. В закрытый загородный поселок не пускают без согласия жителей, и путь Татьяне преграждает упертый охранник. А тут еще и раздается странный звонок: Ирина Никифорова, которая ранее отказалась рожать под присмотром Скворцовой, рожает в доме знахарки. Теперь Татьяне нужно найти свою дочь и не дать умереть жене влиятельного бизнесмена. Выйдет ли у нее это?

1 серию сериала Акушерка смотрите в 20:15-22:00 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.