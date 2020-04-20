Акушерка: режиссер рассказал о работе над сериалом

20 апреля в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы «Акушерка». В слоте «СТБ-Сериал» с понедельника по четверг зрители смогут следить за смелой и отважной Татьяной Скворцовой – главвраче роддома

В слоте «СТБ-Сериал» с понедельника по четверг зрители смогут следить за смелой и отважной Татьяной Скворцовой – главвраче роддома и акушере-гинекологе. Главную роль сыграла звезда «Крепостной»

Режиссером-постановщиком выступил Анатолий Григорьев. Мы поговорили с ним о сложностях в работе над сериалом и любимых актерах-младенцах.

Анатолий, в чем особенность «Акушерки»?

Особенность сериала – в его драматургии. История создавалась генеральным продюсером Галиной Балан-Тимкиной вместе с автором сценария Оксаной Калитюк с упором на характеры персонажей. Они создали не манекенов, которыми сейчас переполнено телепространство, а сложных, многогранных личностей со своими слабостями и достоинствами, своими маленькими желаниями и идеалами всей жизни. И интерес именно в том, как герои справляются с обстоятельствами, трудностями, которые уготовила им судьба. Какое примут решение в ответственный момент, смогут ли справиться и не изменить себе. И это касается не только главных героев, но и всех второстепенных персонажей. Некоторые второстепенные герои появляются в паре сцен, но заставляют душу зрителя терзаться и сопереживать им.

Сложно ли было адаптировать сериал под украинских телезрителей?

Интересно! Необычность созданной драматургии подтверждалась на каждом этапе работы. Особенно когда со сценарием знакомилась съемочная группа, так сказать гуру сериального производства, интересно было наблюдать за их включением в жизнь героев, как будто сценарий написан не про вымышленных персонажей, а про наших с вами родственников. Встречаясь на производственных собраниях, например, ко мне подбегали режиссер по планированию Вера Негоденко и ассистент художника-постановщика Леся Ярмусевич с вопросами: «Уже есть пятая серия?», «Так она узнала о предательстве?», «И что в итоге она сделала — простила его?»… И, не получив ответов, а потом горячо не обсудив поступки персонажей, группа просто отказывалась начинать работать (смеется).

Трудности – это норма для кино. Сначала мучаешься, как лучше снять, а потом мучаешься от мысли, что, может, нужно было сделать все по-другому.

А чем именно вы руководствовались в подборе актеров?

Самое сложное было найти героиню, которая смогла бы не только произносить красиво тексты. Важно было найти актрису, которая бы внутренне приняла персонажа и сделала его частью себя. Актрису, которая смогла бы понять, прочувствовать и прожить жизнь героини, а не сыграть себя в предлагаемых обстоятельствах. И такой актрисой для нас с Галиной однозначно стала Фатима Горбенко. Но этому выбору предшествовал месяц «мучительных» кастингов. Найдя Фатиму, мы облегченно вздохнули – героиня есть, значит, история получится! Но оказалось, не все так просто. Как сложно было найти именно нашу акушерку, так еще сложнее было найти мужчин, которые меняют ее жизнь. Кого мы только ни «подкладывали» к Фатиме в пару, какие только пасьянсы ни раскладывали на доске кастинга. Победителями вышли Андрей Мостренко и Александр Ефремов, убедив нас с продюсером своей особенной харизмой и правом менять жизнь нашей, уже ставшей родной, акушерки.

С какими еще трудностями вы столкнулись на съемочной площадке?

Знаете, трудности – это норма для кино. Сначала мучаешься, как лучше снять, а потом мучаешься от мысли, что, может, нужно было сделать все по-другому (смеется). Именно эта история отличается большим количеством начинающих актеров. Нет, они все справились со своей задачей гениально в самом прямом смысле этого слова, хотя самому младшему актеру и было всего-то ничего – два дня. А вот взрослые актеры не сразу могли справиться с эмоциями при виде младенцев. Тут смена скоро заканчивается, а они умиляются тогда, когда нам по сценарию нужно, чтобы они отказывались от новорожденного. Иногда приходилось прямо силой отбирать у взрослых актеров малышей, чтобы они могли сосредоточиться на своей задаче. А если честно, мне самому хотелось потискать этих маленьких ангелочков. У меня даже появились любимчики – пятидневный Дима и семидневная красавица Мирослава. Они просто уже узнавали меня в лицо.

Особенность сериала – в его драматургии.

Какие курьезные случаи были на площадке?

Был один случай, когда в сцене мне нужно было, чтобы младенец плакал, а моя любимая Мирослава, понимаете ли, улыбаться вздумала. Я полчаса уже прыгаю возле нее, и страшные рожицы ей корчу, и сердитые гримасы, а она еще больше смеется. Что ж ты тут поделаешь… А за этим всем наблюдала медсестра больницы, где мы снимали. Увидела мое отчаяние и поинтересовалась, чего же я так усердно добиваюсь. А когда узнала, то подошла к Мирославе, наклонилась, что-то сделала — и малышка заплакала во весь рот. Как оказалось, врачи так делают при надобности — сильно потереть стопу ребенка, там есть болевые точки, и ребенок начинает плакать. Это делают, когда нужно, чтобы ребенок легкие разрабатывал. Так что Мирославе дыхательная гимнастика, а нам – красивый кадр.

Акушерка – с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ.