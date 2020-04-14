Актриса сериала Акушерка Ольга Морозова: Ради любви отказалась от карьеры, семьи и друзей

20 апреля в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы «Акушерка».

Оля, расскажите, какая ваша Алла?

Свою героиню нужно полюбить, стать с ней одним целым. Сделать это бывает сложно, особенно когда твой персонаж – антипод. Сначала ты читаешь сценарий и видишь свою героиню поверхностно. Перечитывая сцены раз за разом ты начинаешь влюбляться в своего героя, жалеть его, сопереживать ему, оправдывать и... любить. Алла глубоко несчастный человек. Человек, который имеет абсолютно всё, кроме самого главного – семьи, любви, детей. Все поступки, которые совершает моя героиня на протяжении всех серий, только ради того, чтобы стать счастливой и любимой.

Были поступки героини, которые вы совершенно не принимали и не понимали, что она может так поступить?

Абсолютно все (смеется). Все негативное, что совершает моя героиня. Я в жизни абсолютная противоположность Аллы, но мне довольно часто достаются такие роли – героини, которые идут напролом ради своей выгоды или собственного счастья. Они совершенно не схожи со мной, мне сложно оправдывать их поступки.

С этим мне пришлось бороться. Мне как актрисе было сложно понять, принять и полюбить свою героиню. И главное простить (улыбается). Но в то же время мне было ее жаль. В моей жизни были определенные ситуации, отдаленно напоминающие те сцены, которые есть у моей героини в «Акушерке».

Самое сложное в этом проекте?

Все! (Смеётся). Сложно выделить что-то одно. Каждая сцена непростая, каждая сцена драматична и, что очень важно, здесь нет пустых сцен, все очень емкие и значимые. Возможно, одной из самых сложных сцен была свадьба, когда моя героиня выходит замуж за нелюбимого человека. В тот момент она становится жертвой. И есть еще одна сцена... нет, не одна! Все! (Улыбается). Не буду о них говорить, чтобы не раскрывать все карты. Зритель будет непосредственным участником событий. Думаю, все сцены тронут его до глубины души. Были сцены, которые снимать было крайне сложно эмоционально. Скоро все увидим...

А вы могли бы так поступить в жизни – выйти замуж за нелюбимого?

Однозначно нет. Я делаю все только по любви (улыбается). Мне обязательно нужно любить и вдохновляться человеком. Ради выгоды или денег заводить дружбу, отношения или выходить замуж – это не про меня.

Вы играли в театре? Хотели бы вернуться на сцену?

Да. После окончания института я работала в театре в Воронеже. После того как переехала в Киев, прослушивалась в некоторые

государственные театры Киева, но тщетно. Попала в антрепризный театр. Назывался он «Свободный», играла в 2 постановках «Чайка по имени Джонатан», роль Рей — возлюбленную главного героя, и спектакль «Эти свободные бабочки» — главную роль Джил Теннер. Кстати, в этом театре мы познакомились с Фатимой Горбенко. Спустя года 4 или 5 наш театр был расформирован. В данный момент в театре не служу, хотя очень хочу.

И вы пошли в кино?

Ну, с кино у меня не сразу все сложилось. Первоначально я рассылала фото по киностудиям, ждала предложений. Постепенно стали вызывать на пробы. Было сложно, так как существование в кадре отличатся от существования на сцене. Думала, что кино – это совсем не мое. Театр мне ближе и понятнее. Но со временем я стала менять своё мнение. Стала понимать отличие, стала переучивать себя и постепенно вошла во вкус работы в кадре (улыбается).

В Киев вы переехали по любви…

Скорее из-за любви. Я вышла замуж, и мы переехали жить в Киев – у мужа тут был бизнес. Мне с трудом дался переезд: отказ от работы, друзей, семьи. Это был сложный период, особенно в первые годы.