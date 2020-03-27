Акушерка: Звезда Крепостной Фатима Горбенко рассказала о своем необычном имени
27 марта 2020 12:00
Актриса Фатима Горбенко
пресс-служба
Скоро на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы «Акушерка» производства StarLight Production.
Фатима Горбенко. Кроме анонса сериала, актриса рассказала также о своем необычном имени.
«Родители моего отца – чистокровная татарка из Казани Гульсум Шарифовна Агаева и украинский хирург Мстислав Михайлович Горбенко – после войны, в 1946 году, выехали из Одессы в Молдову в поисках лучшей судьбы. В то время там можно было хоть как-то выжить. По крайней мере, не голодать. Потом, когда в Украине стало легче, отец – Мстислав Горбенко – вернулся в Одессу, где я родилась. Но папа очень гордится своими татарскими корнями, поэтому назвал меня в честь своей сестры Фатимы», - делится главная героиня сериала «Акушерка».
Актриса Фатима Горбенко с родителями
Сериал является адаптацией американского фильма «Акушерки» 2001 года. Также в сериале снялись Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан.
Напомним,