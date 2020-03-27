Акушерка: Звезда Крепостной Фатима Горбенко рассказала о своем необычном имени

27 марта 2020 12:00 Александр Кива
Акушерка: Звезда Крепостной Фатима Горбенко рассказала о своем необычном имени
Актриса Фатима Горбенко
пресс-служба

Скоро на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы «Акушерка» производства StarLight Production.

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Главную роль в картине сыграла звезда «Крепостной» Фатима Горбенко. Кроме анонса сериала, актриса рассказала также о своем необычном имени.
 
«Родители моего отца – чистокровная татарка из Казани Гульсум Шарифовна Агаева и украинский хирург Мстислав Михайлович Горбенко – после войны, в 1946 году, выехали из Одессы в Молдову в поисках лучшей судьбы. В то время там можно было хоть как-то выжить. По крайней мере, не голодать. Потом, когда в Украине стало легче, отец – Мстислав Горбенко – вернулся в Одессу, где я родилась. Но папа очень гордится своими татарскими корнями, поэтому назвал меня в честь своей сестры Фатимы», - делится главная героиня сериала «Акушерка».
 
Актриса Фатима Горбенко с родителями
 
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Уже скоро зрители увидят Фатиму в новой драматической роли – акушерки Татьяны, которая спасает рожениц. По сюжету главврач роддома Татьяна Скворцова полностью посвящает себя работе. Но ее жизнь рушится, когда жена влиятельного бизнесмена с тяжелым сердечным недугом решает рожать не в роддоме, а у знахарки. Это оборачивается трагедией – роженица умирает, но Татьяне удается спасти ее ребенка. В смерти жены бизнесмена винят Татьяну, ее отстраняют от работы. В борьбе за честное имя Татьяну ожидает и борьба за личное счастье.
 
Сериал является адаптацией американского фильма «Акушерки» 2001 года. Также в сериале снялись Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан.
 
Напомним, 

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