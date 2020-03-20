Акушерка: Звезда Крепостной рассказала о новом драматичном сериале

20 марта 2020 08:00 Александр Кива
Акушерка: Звезда Крепостной рассказала о новом драматичном сериале
Актриса Фатима Горбенко
пресс-служба

Скоро на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы «Акушерка» производства StarLight Production.

Главную роль в сериале исполнила звезда «Крепостной» Фатима Горбенко. Актриса поделилась первыми эмоциями от сложных съемок.
 
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Сериал «Акушерка» - это невероятно драматичная история о сильной женщине. Фатима играет Татьяну Скворцову – талантливого врача, акушера-гинеколога. Каждая операция для нее – это чья-то жизнь, вырванная у смерти зубами.
 
«Для меня съемочный период был изматывающим, поскольку каждый день я пыталась дотянуться до масштаба личности героини. И в этом мне неустанно помогали продюсер Галина Балан-Тимкина, режиссер Анатолий Григорьев и автор сценария Оксана Калитюк».
 
 
Татьяна живет на работе, муж учитель даже не надеется, что Таня будет возвращаться вовремя с «поля боя», семнадцатилетняя дочь уверена, что дом для мамы – перевалочная станция. Но работа для нее на первом месте и по-другому она не может.
 
«Когда начались съемки я так погрузилась в свою героиню, что даже дома не могла полностью вернуться к себе, как и мой персонаж. Что, конечно, не могло не отразиться на отношениях с близкими.
 
 
Нам кажется, что такие самоотверженные, фанатичные к своей профессией личности как Татьяна, спасающие людей – безупречные герои. Но на самом деле, они ранимы, беззащитны, не приспособленные к жизни, одиночки. Они один на один со своей миссией. Их можно, либо принять полностью, либо отпустить», - считает главная героиня сериала Фатима Горбенко.
 
Сериал попадет в самое сердце зрителя с первой серии. Так что не стоит пропустить захватывающую медицинскую драму, которая никого не оставит равнодушным.

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