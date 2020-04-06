Акушерка: стала известна дата премьеры нового сериала СТБ

6 апреля 2020 12:20 Александр Кива
Акушерка: стала известна дата премьеры нового сериала СТБ
Акушерка: дата премьеры нового сериала СТБ
пресс-служба

20 апреля на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы «Акушерка» производства StarLight Production.

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Сериал Акушерка будет идти с понедельника по четверг в слоте «СТБ-Сериал» в 20:15.Главную роль исполнила звезда «Крепостной» Фатима Горбенко. Сериал является адаптацией американского фильма 2001 года «Акушерки».

Также в сериале заняты Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан.

По сюжету, главврач роддома Татьяна Скворцова полностью посвящает себя работе, отвоевывая рожениц и новорожденных у смерти. Но ее жизнь рушится, когда жена влиятельного бизнесмена с тяжелым сердечным недугом решает рожать не в роддоме, а у знахарки. Это оборачивается трагедией – роженица умирает, но Татьяне удается спасти ее ребенка. В смерти жены бизнесмена винят Татьяну, ее отстраняют от работы. В борьбе за честное имя Татьяну ожидает и борьба за личное счастье.

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Особенность сериала «Акушерка» в том, что зритель увидит не привычную идеальную картинку ожидания детей и счастья материнства, а сложность выбора, который часто бывает у женщин в разных жизненных ситуациях: стать матерью или нет.

Сериал будет идти в слоте «СТБ-Сериал» с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ.

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