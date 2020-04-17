Акушерка: кто сыграл в сериале
17 апреля 2020 13:15
Акушерка: кто сыграл в сериале
20 апреля в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы «Акушерка».
Фатима Горбенко – украинская актриса, сыгравшая в 50 фильмах. Исполнила роль жены вице-губрнетора Елены Кореневой в сериале «Крепостная», а также роль Гелены в фильме «Гетман». В «Акушерке» Фатима сыграла главврача роддома, акушера-гинеколога Татьяну Скворцову, которая спасает рожениц и новорожденных.
Александр Ефремов – беларуский актер театра и кино. Дебютировал в 2007 году в детективном сериале «Ваша честь». И уже имеет более 70 работ в кино. В «Акушерке» исполнил роль мужа Татьяны – писателя Игоря Скворцова.
Ольга Морозова – актриса театра и кино, сыгравшая в более 50 проектах. В сериале мы увидим Ольгу в роли лучшей подруги Татьяны и коллеги – Аллы.
Николай Боклан – заслуженный артист Украины, сыгравший в более 130 проектах. Также Боклан известен и как артист дубляжа. В «Акушерке» Николай сыграл коллегу Татьяны – Васильича.
Сергей Дзялик – актер театра и кино, который имеет на своем счет 40 работ. В «Акушерке» зритель увидит Сергея в роли бизнесмена Глеба Никифорова, жена которого умерла при родах.