Акушерка: кто сыграл в сериале

17 апреля 2020 13:15 Александр Кива
Акушерка: кто сыграл в сериале
Акушерка: кто сыграл в сериале

20 апреля в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы «Акушерка».

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Главную роль в «Акушерке» сыграла звезда «Крепостной» Фатима Горбенко. Кого же еще мы увидим в сериале?
 
Фатима Горбенко – украинская актриса, сыгравшая в 50 фильмах. Исполнила роль жены вице-губрнетора Елены Кореневой в сериале «Крепостная», а также роль Гелены в фильме «Гетман». В «Акушерке» Фатима сыграла главврача роддома, акушера-гинеколога Татьяну Скворцову, которая спасает рожениц и новорожденных.
 
 
Александр Ефремов – беларуский актер театра и кино. Дебютировал в 2007 году в детективном сериале «Ваша честь». И уже имеет более 70 работ в кино. В «Акушерке» исполнил роль мужа Татьяны – писателя Игоря Скворцова.
 
 
Ольга Морозова – актриса театра и кино, сыгравшая в более 50 проектах. В сериале мы увидим Ольгу в роли лучшей подруги Татьяны и коллеги – Аллы.
 
 
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Андрей Мостренко – актер театра и кино, на его счету более 50 работ. Андрей в «Акушерке» сыграл охранника загородного комплекса Дмитрий – именно он стал свидетелем операции, которую проводила Татьяна.
 
 
Николай Боклан – заслуженный артист Украины, сыгравший в более 130 проектах. Также Боклан известен и как артист дубляжа. В «Акушерке» Николай сыграл коллегу Татьяны – Васильича.
 
 
Сергей Дзялик – актер театра и кино, который имеет на своем счет 40 работ. В «Акушерке» зритель увидит Сергея в роли бизнесмена Глеба Никифорова, жена которого умерла при родах.
 

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