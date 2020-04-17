Акушерка: кто сыграл в сериале

Акушерка: кто сыграл в сериале

20 апреля в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы «Акушерка».

Читайте также Что посмотреть на карантине: ТОП-6 захватывающих фильмов от звезды Акушерки Главную роль в «Акушерке» сыграла звезда «Крепостной» Фатима Горбенко. Кого же еще мы увидим в сериале?

Фатима Горбенко – украинская актриса, сыгравшая в 50 фильмах. Исполнила роль жены вице-губрнетора Елены Кореневой в сериале «Крепостная», а также роль Гелены в фильме «Гетман». В «Акушерке» Фатима сыграла главврача роддома, акушера-гинеколога Татьяну Скворцову, которая спасает рожениц и новорожденных.

Александр Ефремов – беларуский актер театра и кино. Дебютировал в 2007 году в детективном сериале «Ваша честь». И уже имеет более 70 работ в кино. В «Акушерке» исполнил роль мужа Татьяны – писателя Игоря Скворцова.

Ольга Морозова – актриса театра и кино, сыгравшая в более 50 проектах. В сериале мы увидим Ольгу в роли лучшей подруги Татьяны и коллеги – Аллы.

Читайте также Заповеди и грехи — это не запрет: Евгений Сморигин рассказал, как готовится к Пасхе Андрей Мостренко – актер театра и кино, на его счету более 50 работ. Андрей в «Акушерке» сыграл охранника загородного комплекса Дмитрий – именно он стал свидетелем операции, которую проводила Татьяна.

Николай Боклан – заслуженный артист Украины, сыгравший в более 130 проектах. Также Боклан известен и как артист дубляжа. В «Акушерке» Николай сыграл коллегу Татьяны – Васильича.

Сергей Дзялик – актер театра и кино, который имеет на своем счет 40 работ. В «Акушерке» зритель увидит Сергея в роли бизнесмена Глеба Никифорова, жена которого умерла при родах.