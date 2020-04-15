Что посмотреть на карантине: ТОП-6 захватывающих фильмов от звезды Акушерки

20 апреля в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы «Акушерка» производства Starlight Production.

Читайте также Акушерка: дата премьеры нового сериала СТБ Главную роль в проекте исполнила звезда «Крепостной» Фатима Горбенко. В роли антагонистки сериала зрители увидят актрису театра и кино Ольгу Морозову. Перед премьерой актриса рассказала о пробах, работе в театре и любви.

Карантин – время посмотреть и почитать то, на что ранее не было времени. Ольга Морозова советует ТОП-6 интересных и захватывающих картин, которые никого не оставят равнодушным.

Подмена

Фильм Клинта Иствуда с Анджелиной Джоли в главной роли. Действие фильма происходит в конце 1920-х годов в Лос-Анджелесе и основано на подлинной истории женщины, которая понимает, что мальчик, которого ей вернула полиция после похищения, не является её сыном. Отчаявшись добиться возобновления поисков своего сына, она обращается к журналистам. Но городским властям это невыгодно, её признают плохой матерью и объявляют помешавшейся.

Остров проклятых

Фильм Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Действия картины происходят в клинике для умалишённых в которой исчезает пациентка. Этот инцидент кажется очень странным и федеральные власти принимают решение направить в лечебницу парочку агентов. Два федеральных агента направляются прямиком на остров, где расположено мистическое лечебное заведение. Вот там то и начинается расследование, которое становится всё более и более странным...

Чтец

Повествование разделено на три отдельные истории, которые постепенно всплывают в памяти престарелого Михаэля Берга. Первая часть, переносит нас в после военную Германию 50-х годов XX-го века, в маленький провинциальный городок. Действия второй части разворачиваются в 60-х годах уже в Берлине. Там Михаэль обучается ремеслу юриста. А третья часть повествования переносит нас уже в 1990-е годы.

Письма памяти

Известная романтическая картина с Райаном Гослингом и Рейчел МакАдамс в главных ролях. Ной — симпатичный и обаятельный парень из бедной семьи. Элли — красивая девушка, дочь богатеньких аристократов. Познакомившись в парке, Ной приглашает девушку на свидание, но она ему отказывает. Главный герой не унывает и настойчиво добивается внимания Элли. Однажды девушка понимает, что без ума влюбилась в Ноя. Теперь они вместе проводят незабываемые дни. Но родители девушки против подобных отношений и увозят девушку как можно дальше. Парень пытался найти девушку и писал ей письма, которые не попали в руки возлюбленной. Во время Второй мировой парень отправился на фронт. А Элли вскоре выходит замуж, хоть и не любит своего будущего мужа. Но однажды случайность сводит возлюбленных вместе...

Далласский клуб покупателей

Сюжет основан на реальной истории техасского электрика Рона Вудруфа, которому в 1986 году диагностировали СПИД. По словам врачей, жить ему оставалось всего полгода. Однако, он не желает мириться со "смертным приговором" и находит нетрадиционное лекарство способное продлить его жизнь еще ненадолго. Это же средство он продает и другим больным, организовав подпольный бизнес. Однако не все этим довольны. Вскоре им начинает интересоваться Администрация по контролю за продуктами питания и лекарствами США.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

Главная героиня фильма, Милдред Хейс, осталась практически одна со своим горем: несколько месяцев назад ее старшая дочь была изнасилована и зверски убита неизвестными на почти заброшенной дороге к городку Эббинг. Убийца так и не найден, у полиции нет ни одной зацепки. Этот маленький городок продолжал бы жить спокойно и дальше, а о случившемся благополучно забыли бы еще через какое-то время, но Милдред решила напомнить полиции о ее бездействии. Для этого она арендовала три билборда и разместила на них отповедь местному шерифу.