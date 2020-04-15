Заповеди и грехи — это не запрет: Евгений Сморигин рассказал, как готовится к Пасхе

Скоро на СТБ состоится премьера долгожданного второго сезона сериала «Папаньки» от «Дизель Студио»!

Новые эпизоды будут выходить в 20:00 с понедельника по четверг. Одного из главных героев - многодетного папаньку Женю Малышева - сыграл Евгений Сморигин . Актер рассказал, как готовится к предстоящей Пасхе и приучает своих троих детей к традициям.

Женя, ранее вы рассказывали в интервью, что вы — верующий. Придерживаетесь ли поста?

Я верующий человек. Считаю себя православным, потому что в нашей стране эта религия развита больше всего. Храм стоит в каждом селе.

Любая религия — это не просто осознание, что Всевышний разум существует, это прежде всего правила безопасности в жизни. Заповеди и грехи — это не запрет, а инструкция, как жить, чтобы с тобой не случилась беды.

Что касается поста, то его, прежде всего, нужно научиться держать в голове и в сердце. Не злиться, не осуждать других... А еда — просто помощь человеку в этом направлении, отказ от удовольствий на некий период. Многие люди ошибочно воспринимают пост, когда говорят: «Вот-вот, ещё неделька осталась! Потерплю и как нажрусь потом! Я пост выдержал!» С такими мыслями лучше не поститься.

У многих есть детские воспоминания, как всей семьей ходили на праздничное богослужение. Вы детей приучаете к Пасхальным традициям?

Да, каждый год мы с детками идём в церковь на Пасху. Они с радостью ждут этого! Ведь накануне мы красили яйца, бабушка испекла паску, в корзинке собрана разная вкуснятина. А детки знают, что без освящения это кушать нельзя.

Сама традиция им интересна. Мы рассказываем, что такое святая вода. Объясняем детям, зачем читаются молитвы, как люди произносят добрые слова в этот день и просят Бога помочь стать лучше и добрее. Детям нравится — такое чудо. Это лучше подарков от мнимого Деда мороза.

Как будете праздновать Пасху в этом году?

В нашей семье есть традиция, перед Пасхой мы всей семьей обязательно расписываем яйца - отвариваем белые яйца, наносим восковыми мелками узор, а затем красим их в красный цвет. Каждый знает «своё» яйцо и после освящения начинается яичная битва. Кто победит — тот Пасхальный чемпион. В этом году ничего не изменится, кроме самого обряда освящения. Главное - вера. Расстояние и присутствие не играют роли.

Напомним, что «Папаньки» — история о четырех друзьях, живущих в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме чисто мужских интересов, их объединяют две важные темы – воспитание детей и отношения со своими вторыми половинками. «Папаньки» часто попадают в забавные, порой нелепые и всегда очень «по-дизелевски» смешные ситуации, но в результате любовь и настоящая поддержка преодолевают все.

Главных персонажей по-прежнему играют Евгений Сморигин, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Андрей Фединчик со своими прекрасными сериальными женами - Лилией Ребрик, Ольгой Арутюнян и Ольга Атанасовой.

Смотрите второй сезон «Папанек» скоро на СТБ!