Акушерка: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 20.04.2020)

20 апреля 2020 20:00 Александр Кива
Акушерка: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 20.04.2020)
Акушерка: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 20.04.2020)

20 апреля на канале СТБ вышла 1 серия сериала Акушерка.

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Смотрите в 1 серии сериала Акушерка:

Муж Татьяны недоволен стилем жизни жены

Татьяна Скворцова – самоотверженная доктор, которая каждый день помогает детям появляться на свет. Иногда ей приходится браться за сложные случаи и буквально спасать жизни мамы и ребенка. Но не смотря на блестящую репутацию и карьеру, в остальном у Татьяны все не так хорошо. Дочь Катя отказывается идти по стопам мамы и поступать в медицинский университет. А муж Игорь больше не в состоянии выносить, что Татьяна не уделяет времени их семье. Да и к тому же, главная героиня сериала Акушерка 2020 забыла про день рождения Игоря и игнорирует его просьбы поговорить с Катей о ее будущем.

Подруга предлагает опасную аферу

У Татьяны есть подруга Алла, любовница влиятельного бизнесмена, которая предлагает женщине расширить территорию больницы и присоединить соседний земельный участок. А на его месте построить частную клинику-курорт за деньги олигархов и стать акционерами. Но Татьяна не может пойти на такое – она хочет, чтобы клиника была общедоступной.

Но в 1 серии мелодрамы Акушерка амбициозные планы Аллы отойдут на второй план. Окажется, что у ее любовника Глеба Никифорова есть беременная жена, о которой Алла ничего не знала. Более того, бизнесмен опасается за здоровье жены Ирины, которая не верит в традиционную медицину. И просит Татьяну Скворцову уговорить Ирину лечь на сохранение в больницу. Тем более, что у Ирины Никифоровой тяжелое заболевание сердца и рожать ей нужно строго под присмотром специалиста.

Между Аллой и Игорем пробегает искра

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Несмотря на свое обещание прийти на празднование дня рождения супруга, Татьяна вновь отправляется спасать жизнь одной из рожениц. И пока главная героиня сериала Акушерка 2020 исполняет свой врачебный долг, ее муж делится со своими друзьями хорошей новостью – Игорь наконец-то закончил свой роман. На вечеринке также присутствует и Алла, которая начинает проявлять симпатию к мужу подруги. Обернется ли это романом между Игорем и Аллой?

1 серию сериала Акушерка смотрите в 20:15-22:00 на канале СТБ и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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