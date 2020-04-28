Акушерка: смотреть онлайн 12 cерию (эфир от 28.04.2020)

28 апреля 2020 20:30 Александр Кива
Акушерка: смотреть онлайн 12 cерию (эфир от 28.04.2020)
Акушерка: смотреть онлайн 12 cерию (эфир от 28.04.2020)

28 апреля на СТБ зрители увидели 12 серию сериала Акушерка.

Читайте такжеАкушерка: кто сыграл в сериале
Смотрите в 12 серии сериала Акушерка

Катя Скворцова приходит в гости к отцу и Алле и узнает, что они обручены. Девушка не обрадована этой новости и не скрывает своей неприязни по отношению к Алле.

В сериале Акушерка 2020 Татьяна Скворцова спешит сообщить Дмитрию, что у него будет от нее сын. Но хозяйка квартиры, которую снимал мужчина, сообщает, что Дмитрий переехал. Эта новость шокирует Татьяну – кажется, она потеряла любовь всей своей жизни. Сможет ли Таня вернуть мужчину? И узнает ли он о беременности возлюбленной?

12 серию сериала Акушерка смотрите в 20:00–22:00 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

Облако тегов

сериалы СТБ Акушерка

Материалы по теме

Что посмотреть на карантине: ТОП-9 сериалов от победительницы Холостяк-9 Даши Квитковой
Киноперсона

Что посмотреть на карантине: ТОП-9 сериалов от победительницы Холостяк-9 Даши Квитковой
Звезда сериала Счастливы вместе Виктор Логинов рассекретил свою 21-летнюю возлюбленную
Новости

Звезда сериала Счастливы вместе Виктор Логинов рассекретил свою 21-летнюю возлюбленную
Акушерка: смотреть онлайн 11 cерию (эфир от 28.04.2020)
Сериалы

Акушерка: смотреть онлайн 11 cерию (эфир от 28.04.2020)
29 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

29 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)

Холостяк-10: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK