Акушерка: смотреть онлайн 12 cерию (эфир от 28.04.2020)

28 апреля на СТБ зрители увидели 12 серию сериала Акушерка.

Смотрите в 12 серии сериала Акушерка

Катя Скворцова приходит в гости к отцу и Алле и узнает, что они обручены. Девушка не обрадована этой новости и не скрывает своей неприязни по отношению к Алле.

В сериале Акушерка 2020 Татьяна Скворцова спешит сообщить Дмитрию, что у него будет от нее сын. Но хозяйка квартиры, которую снимал мужчина, сообщает, что Дмитрий переехал. Эта новость шокирует Татьяну – кажется, она потеряла любовь всей своей жизни. Сможет ли Таня вернуть мужчину? И узнает ли он о беременности возлюбленной?

12 серию сериала Акушерка смотрите в 20:00–22:00 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua