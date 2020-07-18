Александр Педан рассказал, как с женой спорил по поводу имен детей: Не хотели Сан Саныча
Телеведущий Александр Педан в браке с женой Инной уже целых 17 лет. Супруги воспитывают двоих замечательных детей: дочь Валерию и сына Марка. Старшей дочери шоумена уже 15 лет, а младшему ‒ всего 3.
Мне нравилось, как сочетаются полностью это имя и отчество – Валерия Александровна. И хотя понимаю, что на такие вещи уже мало кто обращает внимание, я все равно настаивал. Кроме того, мы подумали, что в Европе или Америке, куда будет путешествовать дочь, легче будет произносить Валери, чем просто Лера,‒ признается Александр.
Имя для долгожданного сына выбрала мама мальчика. Однако в семье обсуждались и другие варианты.
Была также идея назвать сына Александром. Но мы не очень хотели, чтобы кто-нибудь звал его Сан Санычем. Также мой кум предлагал имя Жан. Жан Педан, – звучит как бренд. Может быть лицом коньяка в будущем или еще какой-то торговой марки,‒ шутит мужчина.
Напомним,
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