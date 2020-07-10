Александр Педан отыскал в Японии динозавров

Ведущий Александр Педан признался, что было для него самым большим открытием в Японии.

Перелет

О своем визите в Японию ведущий Нового канала рассказал «Теленеделе» еще до карантина. И хотя в ближайшее время вряд ли удастся отправиться по его следам, мы с вами можем совершить виртуальный вояж в Страну восходящего солнца

– Это была моя вторая поездка в Японию, – рассказывает ведущий. – Впервые я побывал там в 2015 году и влюбился в страну, поэтому пообещал себе вернуться. Мы с друзьями-сноубордистами планировали путешествие заранее – за полгода купили авиабилеты, которые обошлись мне в $600 в обе стороны с полным багажом. Как вы понимаете, последнего было немало – целых 30 кг. Одно только снаряжение весит 27 кг.

Перелет у нас был не прямой, а с пересадкой в Катаре. На обратном пути она длилась полсуток, мы решили скоротать это время с пользой и съездили на экскурсию по городу Доха. В общем, дорога показалась комфортной, несмотря на то, что заняла почти 20 часов.

Транспорт

В Японию отправлялись с двойной целью – накататься на сноуборде и попутешествовать. Так и получилось: за неполные три недели проехали около 10 тыс. км.

Кстати, в стране с транспортом никаких проблем. Самый удобный и дешевый вариант – железная дорога. Вот только чтобы сэкономить, рекомендую заранее купить проездной. Свой я заказывал в Лондоне, его стоимость на три недели – $500. Эта цена сначала может испугать. Но если исходить из того, что один проезд в синкансэне (японский скоростной поезд. – Прим. ред.) стоит $100–150, а ездили мы много, то это существенно удешевляет вояж. И заодно экономит время, поскольку скорость синкансэна – 320 км/ч.

Жилье

Ловите еще один лайфхак, как сэкономить в путешествии по Японии: не бронируйте жилье заранее. Мы в этот раз заказывали отели «сегодня на сегодня» или в лучшем случае – накануне. И благодаря этому экономили 50–70%. Максимальная цена, которую заплатили за двуспальный номер, – $120, минимальная – $40. Впрочем, это зависит и от города. В Токио получается дороже, в Киото – дешевле.

Виза

Единственный отель, который бронировали заранее, был в Токио, куда мы прилетали. Дело в том, что японское посольство требует от туристов показывать маршрут путешествия. И им не так важны гостиницы, как города, в которых планируете останавливаться, достопримечательности, которые мечтаете увидеть, и тому подобное – ничего сложного. Если едете в Японию путешествовать, то и так знаете, куда собираетесь попасть. Самое приятное, что виза бесплатная, а всю информацию по поводу того, как ее открыть, можно найти на сайте их посольства.

Традиционная Япония

Япония отличается от всего мира тем, что наряду с крутыми технологиями чтятся и вековые традиции. Чтобы в этом убедиться, отправляйтесь в Киото. Этот город – первая столица страны. Я бывал там в прошлый раз, а теперь захотел показать друзьям. В Киото найдете буддистские храмы, старинные японские домики, познакомитесь с самураями и вдоволь напьетесь зеленого чая матча. Рекомендую ехать в конце зимы или в начале весны – и сакура цветет, и туристов еще немного. Добраться до Киото можно на том же синкансэне из Токио всего за два часа. Селиться посоветовал бы недалеко от вокзала. Оттуда не только удобно везде добираться, но и в любое время суток можно поесть – около 50 заведений работает круглосуточно. Будете смеяться, но киотский 13-этажный вокзал вызвал у меня особый восторг. Там и гостиницы, и рестораны, и подсвеченные лестницы, и стеклянный коридор под потолком, из которого можешь полюбоваться всем зданием с высоты птичьего полета… Повсюду стоят автоматы с едой и напитками. За доллар можно купить сок или зеленый чай. Японцы много времени проводят в дороге, поэтому для их комфорта на вокзалах и в метро открыли забегаловки, где можно пообедать или купить перекусить в дорогу.

В этот раз мне повезло впервые побывать на юге – острове Кюсю. Сюда редко доезжают европейцы. Неудивительно, что в одной сувенирной лавке меня остановили местные бабушки и попытались стереть татуировки, думая, что они нарисованы. (Улыбается.)

Тату

К тату у японцев особое отношение. С росписями на теле у них ассоциируются якузда – местные мафиози. Так что тебя могут попросить не заходить в онсэны (японские горячие источники. – Прим. ред.) вместе с другими посетителями, чтобы не нарушить их покой. Официально запрещать не принято, поэтому полагаются на твое понимание. Во время этого путешествия такая ситуация сложилась лишь раз, но еще пять лет назад меня бы не пустили никуда. (Улыбается.)

Маяк

На юге мы побывали на маяке – почти крайней точке страны. Дальше – уже Австралия. А еще понежились в вулканических песках, в которые тебя закапывают почти с головой. По желанию можно погреться еще в горячей бане с видом на океан и вулкан. Такое удовольствие будет стоить $15.

Жара и снег

Япония очень разная, это касается и климата. Если первоочередной нашей целью было вдоволь насладиться снегом и покататься на сноубордах, то в путешествии успели еще и погреться. Температура в одной части страны могла быть –20 °С, а в другой – +25 °С. Кстати, Япония находится в сейсмической зоне, и если хорошенько копнуть лопатой, можно наткнуться на горячий источник. Местные сделали из этого преимущество – на севере так избавляются от снега на дорогах. Каким образом? Провели специальную канализацию, и когда выпадает много снега, поливают его горячей водой. Он тает и стекает в реку. А на юге почти везде для желающих порелаксировать выкопали онсэны, куда можно погружаться и отдыхать.

Туалеты с подогревом

Японцы вообще ко всему относятся очень мудро и обращают внимание на каждую мелочь. Разбивая парк, туда сначала пускают людей и смотрят, как им удобно ходить. А уже потом прокладывают асфальтированные дорожки.

О том, какие у них туалеты, я вообще молчу. (Смеется.) Это было, пожалуй, моим самым большим открытием. Кнопок на них больше, чем на пульте от телевизора, и есть подогрев. Теперь думаю, где такой домой купить. (Улыбается.)

Язык

За пять лет – с момента моего первого визита – Япония европеизировалась. Если раньше мало кто говорил по-английски, сейчас в сфере услуг на этом языке общаются абсолютно свободно. Продублировали и названия остановок в токийском метро, поездах и электричках. В прошлый раз передвигаться по стране было суперсложно – названия станций на карте нужно было вводить только на японском. Сейчас же можно на английском. Но люди остались такими же приветливыми. Я не встретил ни одного японца, который бы отказал в помощи. Они готовы помочь, даже если не понимают, чего ты от них хочешь. (Улыбается.) А еще местные радуются, когда туристы из Европы просят с ними сфотографироваться – это для них экзотика.

Сувениры

Учитывая то, что я вез с собой сноуборд и вещей на три недели, старался ничего в Японии не покупать. Ведь каждый лишний килограмм обошелся бы в дополнительных $70. Единственное, что купил, – игрушечных динозавров для сына. Их поиск стал для меня настоящим квестом, однако в последний момент чудом нашел три штуки и взял все. Дочери привез зеленый чай матча, который шел в наборе со специальной чашечкой и бамбуковым венчиком. А жене, признаюсь, приобрел украшения уже в duty free.

Текст: Инна Смирнова